AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Açıkça itiraf ediyor" dedi ve ekledi: CHP despottur, değişmez

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yayınlanan 'Lider Masası' programının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun programda kullandığı ifadelere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

Kandil ve Pensilvanya’nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor.



Sn. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor.



CHP despottur, değişmez! pic.twitter.com/WnXWWvQkGL — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) March 23, 2023

"KANDİL VE PENSİLVANYA'NIN NE TALEBİ VARSA KEMAL BEY VAAT OLARAK İFADE EDİYOR"

Sosyal medya hesabından tweet yayınlayan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili açıklamasından video kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!"