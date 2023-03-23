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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Açıkça itiraf ediyor" dedi ve ekledi: CHP despottur, değişmez

23.03.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Dağ, paylaşımında "Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Açıkça itiraf ediyor" dedi ve ekledi: CHP despottur, değişmez

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yayınlanan 'Lider Masası' programının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun programda kullandığı ifadelere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

"KANDİL VE PENSİLVANYA'NIN NE TALEBİ VARSA KEMAL BEY VAAT OLARAK İFADE EDİYOR"

Sosyal medya hesabından tweet yayınlayan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili açıklamasından video kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!"

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