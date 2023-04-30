AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan canlı yayında dikkat çeken ifadeler! 'Biz kimseden emir almayız'

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber’de yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem’ isimli programda soruları yanıtladı. Yıldırım, açıklamalarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Binali Yıldırım, "Bizden eski zamanlardaki gibi 'edilgen olun' diyorlar. 'Biz kararları verelim siz de evet' deyin diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan bunu yapmaz. Biz kimseden emir almayız" dedi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Dijitalleşme konusu son 30 yılın konusu. Türkiye 1. ve 2. sanayi devrimini ıskaladı ve kaçırdı. Türkiye için fırsat dijital devrimdir. Dijital devrimde genç nüfusa sahip ülkeler daha avantajlıdır. Türkiye bu yolda önemli aktör olarak yola devam etmekte. Yazılımcı ve donanımcılarımız dünyada aranan isimler.

'SEÇİM İLK DEFA...'

Seçimler partiler için önemlidir. Şimdi AK Parti olarak meseleye baktığımızda 14 seçimi geride bıraktık. Bu seçimde ilk defa Batı ve ABD, gelişmiş diye tabir edilen ülkeler 'Türkiye'deki seçim önemli' diyor. Bizi çok sevip merak ettiklerinden değil. Burada bu seçim ilk defa bölücü örgütlerin PKK'nın FETÖ'nün meşrulaştırmaya çalışıldığı seçimdir. Sandığa dolaylı olarak getirilmeye çalışılıyor.

'HALK HAK ETTİĞİNE HAK ETTİĞİNİ SANDIKTA VERİYOR'

HDP Meclis'tedir. Kapatma davası da vardır. HDP ilk olarak 'biz aday çıkaracağız' dediler. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayınca bu karardan vazgeçtiler. Terör örgütlerinin önemli isimleri bu konuda açıklama yaptılar. '14 Mayıs bir milattır. Kapılar açılacak, Apo çıkacak, SİHA İHA'lar bize nefes aldırmıyor bunlar üzerimizden çekilecek.' diyorlar. Ama Millet İttifakı'nda yer alan isimler bu duruma ses çıkaramıyor. Milletimiz basiretlidir. Halk hak ettiğine hak ettiğini sandıkta veriyor.

CHP, Atatürk çizgisinden çıktığı için Bülent Ecevit, DSP'yi kurdu. Vesayet unsurları hep devreye girdi. Ekim 2007'de referandum yaptık. Ve dedik ki her seçim sonrası bunlar yaşanmasın.

'BİZ KİMSEDEN EMİR ALMAYIZ'

Bizden eski zamanlardaki gibi 'edilgen olun' diyorlar. 'Biz kararları verelim siz de evet' deyin diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan bunu yapmaz. Biz kimseden emir almayız. Onlar için can sıkan bir lider var! O da Başkan Erdoğan'dır.

Biz yerli vesayet ortaklarını devre dışı bırakınca FETÖ'cülerin önü açıldı. Ardından 17-25 Aralık Gezi olayları vesaire geldi. Bizim şeytan taşlamaktan arda kalan bölümde hizmet yapma fırsatımız kaldı. Ve diyorlar ki; 'Kardeşim Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar diğer bölgelerdeki konularla ilgilenmeyin' diyorlar. 'Biz sömürüyoruz' diyorlar! 'Niye ses çıkarıyorsunuz' diyorlar.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Putin ve Başkan Erdoğan oyuna gelmedi. Dostluk ve ikili ilişkiler sayesinde işler yoluna konuldu. Aksi halde burada mesafe almamız kolay olmazdı. Milletimiz herkesi dinliyor. Aklıselim galip gelecek. Bölgemizin karşı karşıya geleceği tehditler değerlendirilecek ve ona göre halk karar verecek. Okyanus ötesinden, Kandil'den gelen talimatla halk karar vermez. Bu millet onların kirli emellerine izin vermez. Seçimin farklılığını milletin davranışı ile ilgili söylemiyorum. Biz zor şartlarda seçime giriyoruz. Pandemide tedarik sistemi bozuldu. Arz talep dengesi kayboldu. Bu sefer bu bitti ve Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Ve durumdan da en çok biz zarar gördük. Enflasyon yükseldi. Biz olağan üstü bir gayretle insanlarımızın sıkıntılarını hafifletecek kararlar aldık. Şimdi gün Türkiye'ye geleceğimize sahip çıkma günüdür. Vatandaş terör örgütleri ve emperyal güçlerin farkında.

'BUNLAR ŞİMDİDEN VATANDAŞIN OYUNU CEBİNE KOYMUŞ'

7'li koalisyona ben 'menfaat ittifakı' diyorum. Bunlar daha şimdiden vatandaşın oyunu cebine koymuş. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan vesaire seçiyorlar.

