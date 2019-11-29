HABER

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak "En baştan beri tehdit, baskı ve zorlamaya maruz kalan sosyal yardım alan hemşehrilerimizin isimlerini, kendilerine olan saygım gereği paylaşmıyorum. CHP'li Mansur Yavaş’ın demesiyle de paylaşacak değilim. Mansur Yavaş iddiasında kararlı ve inançlı ise buyursun adli mercilere başvursun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı açıklamada "AK Parti üyesi olduğu için aldığı sosyal yardımlara göz dikilen, AK Parti’den istifaya zorlanan, CHP’li Mansur Yavaş’ın gadrine uğrayan vatandaşlarımızın anlatımları basında yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, en baştan beri tehdit, baskı ve zorlamaya maruz kalan sosyal yardım alan Ankaralıların isimlerini, kendilerine olan saygısı gereği paylaşmadığını belirterek şunları kaydetti:

"CHP’li Mansur Yavaş’ın demesiyle de paylaşacak değilim. Ancak bütün isimler bizde ve fakat mahfuz. Gerçekler ayan beyan ortadayken Mansur Yavaş beni iftira ile itham ediyor. İftiranın hukukta bir karşılığı vardır. İftira bir suçtur ve cezası vardır, bir haksız fiildir ve tazminatı gerektirir. Mansur Yavaş iddiasında kararlı ve inançlı ise buyursun adli mercilere başvursun. Ben de bizde mevcut ve mahfuz olan isimleri ve bilgileri adli mercilerle paylaşayım. Mansur Yavaş'ın bu ayıp karşısında bugüne kadar kızarmayan yüzü belki böylece mahkemede kızarır. Eğer öyle değilse ben ceza çekmeye ve tazminat ödemeye razıyım."

AK Parti'li Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 'sosyal yardım' tartışmasıAK Parti'li Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 'sosyal yardım' tartışması

(AA)

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Sekreteri Şahin Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Gül'den Alevi ailenin evine işaret konulması olayıyla ilgili açıklama

İzmir'deki skandal olaya ilişkin yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Devlet Bahçeli’den Bülent Arınç’a sert sözler: Ağzını kapatsa iyi olacak!

Bahçeli’den Arınç’a sert sözler: Ağzını kapatsa iyi olacak!

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan çok konuşulacak 'Milli Piyango' iddiası!

Çok konuşulacak 'Milli Piyango' iddiası!

Meral Akşener'den İzmir'deki skandala sert tepki: Ayıptır, ayıp!

Akşener'den İzmir'deki skandala sert tepki!

TBMM Genel Kurulu'nda "Tank Palet Fabrikası" tartışması

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.