AK Parti İstanbul adayı kim olacak? Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Çin, Kırgızistan ve İran temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dönüş yolunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Üç sefer bıraktım, 4 sefer döndüm, hayal kırıklığı, umutsuzluk yaşamadım” diye konuştu.

“KADERİMİZDE NE VARSA ONU GÖRECEĞİZ”

HaberTürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Yıldırım, “Kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok. Tabii ki her görevin kendine has farklı bir tatmin düzeyi var. Evdekiler için bu gelişmeler sürpriz oldu diyebilirim. Ev içi istişareye önem veren birisiyim. Ancak bir karara varınca, herkes her zaman arkamda olur, asla yalnız kalmam. Ömrü, icraatlarla geçmiş bir insanım. Meclis Başkanlığı çok itibarlı, çok şerefli bir görev, kısa süre geçmesine rağmen, parti grupları ile olumlu bir ilişki tesis ettiğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

'BEN BUNLARI NE ZAMAN SÖYLEMİŞİM'

"Protokolde geri düşmek istemiyor ve ilçe adaylarını belirlemek istiyor" iddialarıyla ilgili de konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;