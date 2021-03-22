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AK Parti kongresi öncesi canlı yayında flaş 'değişiklik' açıklaması

22.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır." açıklamasının ardından gözler çarşamba günü yapılacak olan AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, söz konusu Kongre'yle ilgili tüzük değişikliği hazırlığının olduğunu belirterek, ‘"Delegelerimize önerilerle geleceğiz." dedi. Kandemir ayrıca "Kongrede MKYK üye sayımızı artırabiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti kongresi öncesi canlı yayında flaş 'değişiklik' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN TÜRK’te Sena Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Kandemir’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2023 MANİSFESTOSUNDA NELER VAR?

Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim için bir başlangıç aslında. Beldelerden başlayan bir sürecin ilçelerde illerde yaptığımız kongrelerin finali bir yönüyle. Bir yönüyle de 2023’ün işaret fişeğini göstereceğimiz, Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi anlatacağımız bir başlangıç kongresi. 2023’ün bir startı olacak bizim için. İllerde ilçelerde çok güzel bir katılım oldu. 20 senelik bir deneyimimiz var.

Cumhurbaşkanımız kendileri de ifade ettiler. Bir manifesto niteliğinde bir konuşma yapacak. Türkiye’yi nerden aldık nereye getirdik. Bundan sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, bunları aktaracak.

Pandemi ile dev isimli ülkelerin dev olmadıklarını gördük. Avrupa’da sedyelerde insanlar öldü. AK Parti döneminde nereye taşımış olduğunu gördük. Zorluklar sırasında sınanıyorsunuz. Türkiye her zorluktan güçlenerek çıktı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzükte ve AK Parti MKYK'da yaşanacak değişikliklere yönelik soru üzerine Kandemir, "Genel Başkanvekilliği devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında yeni birim ihdaslarını bir komisyon çalıştı, Genel Başkanımıza arz edeceğiz, uygun görürse eğer delegelerimize taşıyacağız. MKYK'da sayıda bir genişleme olacak gibi duruyor, bunu yine Cumhurbaşkanımız uygun görürlerse MKYK'nın ve delegelerimizin oylarına sunacağız." şeklinde konuştu.

YENİ YÜZLER GÖRECEK MİYİZ?

AK Parti tarihinde geçen yıl en yüksek üyeyi kaydettiklerini, bir sene içerisinde 1,5 milyon yeni üye kazanıldığını ifade eden Erkan Kandemir, "Bu, bizim için rakam değil. Yani 1,5 milyon insan, 1,5 milyon dünya demek, aşk demek, heyecan demek ve sevda demek, 1,5 milyon kalp demek, yürek demek. Her bir üyemiz her bir arkadaşımız bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bunun yansımasını biz il ve ilçe yönetimlerimizi oluştururken bir kere daha gördük." dedi.

Kandemir ayrıca, 'Biz yer almak istiyoruz diyorlar. Hep beraber Çarşamba günü göreceğiz. Biz bedel ödemiş bir siyasal hareketiz. Bu millet için ne yapsak bizim için az. Cumhurbaşkanımız her ilde, ilçede milletimize hizmet edecek, sıkıntılarını paylaşacak insanlar bulun dedi. Bugüne kadar isimsiz kahramanlar var, onlarında önerilerini alarak yeni katılımlar oldu.' dedi.

Kandemir, MKYK listesine çok ciddi talep geldiğini, toplumun her kesiminden kişilerin, AK Parti'nin yönetim organında yer almak istediğini dile getirdi.

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"HUKUK KONUŞSUN İSTİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, bir soru üzerine, HDP hakkında açılan kapatma davasını, şöyle değerlendirdi:

"Yani HDP'nin kapatılma meselesi tüm demokrasilerde olabilecek bir mesele esasında. Yani eğer bir parti ve bu parantez açarak söylüyorum, HDP için, bir parti 6 milyon seçmenini hayal kırıklığına uğratmışsa, terörle arasına mesafe koyamamışsa, silahla arasına mesafe koyamamışsa, organik ve inorganik ilintisini devam ettirmişse tabii ki hukuk harekete geçer. Yani biz de hukukun harekete geçişini hep beraber izliyoruz. Bu ülke hukuk devleti, biz bununla da gurur duyuyoruz. Bizim ülkemiz bir hukuk devleti ve biz bunu güçlendirmek adına adımlar atıyoruz. Hukuk harekete geçmişse şimdi izleyeceğiz ve göreceğiz hukuk bir konuşsun istiyoruz.

Önce tabii iddianameyi tam manası ile görelim, HDP'nin savunmasını görelim, raportörün hazırladığı raporu görelim, bir hukuk konuşsun ondan sonra meseleyi değerlendirelim. Bunu siyasallaştırmayı doğru bulmuyoruz, hukukun işlediği bir alan, hep birlikte görelim. Ama şuna da tabii ki hukukun seyirci kalmasını da beklememek lazım. Yani bir siyasi hareket eğer silahla, terörle arasına mesafe koyamamışsa hukuk üzerine düşeni yapacaktır. Birlikte görelim yani hukuk ne söyleyecek, konunun muhatabı parti kendisini nasıl savunacak, ondan sonra meselenin siyasi değerlendirmesini yaparız diye düşünüyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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