AK Parti kongresi öncesi canlı yayında flaş 'değişiklik' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN TÜRK’te Sena Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Kandemir’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2023 MANİSFESTOSUNDA NELER VAR?

Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim için bir başlangıç aslında. Beldelerden başlayan bir sürecin ilçelerde illerde yaptığımız kongrelerin finali bir yönüyle. Bir yönüyle de 2023’ün işaret fişeğini göstereceğimiz, Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi anlatacağımız bir başlangıç kongresi. 2023’ün bir startı olacak bizim için. İllerde ilçelerde çok güzel bir katılım oldu. 20 senelik bir deneyimimiz var.

Cumhurbaşkanımız kendileri de ifade ettiler. Bir manifesto niteliğinde bir konuşma yapacak. Türkiye’yi nerden aldık nereye getirdik. Bundan sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, bunları aktaracak.

Pandemi ile dev isimli ülkelerin dev olmadıklarını gördük. Avrupa’da sedyelerde insanlar öldü. AK Parti döneminde nereye taşımış olduğunu gördük. Zorluklar sırasında sınanıyorsunuz. Türkiye her zorluktan güçlenerek çıktı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzükte ve AK Parti MKYK'da yaşanacak değişikliklere yönelik soru üzerine Kandemir, "Genel Başkanvekilliği devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında yeni birim ihdaslarını bir komisyon çalıştı, Genel Başkanımıza arz edeceğiz, uygun görürse eğer delegelerimize taşıyacağız. MKYK'da sayıda bir genişleme olacak gibi duruyor, bunu yine Cumhurbaşkanımız uygun görürlerse MKYK'nın ve delegelerimizin oylarına sunacağız." şeklinde konuştu.