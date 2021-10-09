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  4. AK Parti'li Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

AK Parti'li Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

09.10.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.

AK Parti'li Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen festivale katılan Yıldırım, programın ardından yayla bölgesinde düzenlenen Soner Sarıkabadayı konserine katıldı.

Burada bir süre seyircilerin arasından programı takip eden Yıldırım, sanatçı Sarıkabadayı'nın gönderdiği mikrofonla "Uzun ince bir yoldayım" isimli türküyü söyledi. Yıldırım'ın seslendirdiği parçaya öğrenciler de eşlik etti.

BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Bir süre sonra Sarıkabadayı, Yıldırım'ı sahneye davet ederek "Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı" türküsünü birlikte seslendirdi.

Konsere katılanlara hitap eden Yıldırım, "Ben x kuşağıyım siz internet kuşağısınız. Siz bu yüzyılın gençlerisiniz. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023'e giden hedeflerinin takipçilerisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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