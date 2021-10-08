Nevşin Mengü: Binali Yıldırım'a iş aratan hayat sana bana neler etmez

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu'nu da gezen Yıldırım, öğrencilerin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna "İş arıyorum" diye cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mengü, Yıldırım'ın sözleriyle ilgili "Binali Yıldırım’a iş aratan hayat sana bana neler etmez" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte ilk olarak down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti.

Sempati Sosyal Tesislerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara hediyeler verdi. Bir süre anaokulu minikleriyle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin “ne iş yapıyorsun” sorusu üzerine, “iş arıyorum” cevabı vermesi ziyarete gelen heyetin gülüşmelerine neden oldu.



