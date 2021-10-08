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  4. Nevşin Mengü: Binali Yıldırım'a iş aratan hayat sana bana neler etmez

Nevşin Mengü: Binali Yıldırım'a iş aratan hayat sana bana neler etmez

08.10.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın anasınıfı öğrencisine "İş arıyorum" dediği diyalog gündem oldu. Gazeteci Nevşin Mengü, Yıldırım'ın sözleriyle ilgili "Binali Yıldırım’a iş aratan hayat sana bana neler etmez" paylaşımını yaptı.

Nevşin Mengü: Binali Yıldırım'a iş aratan hayat sana bana neler etmez

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu'nu da gezen Yıldırım, öğrencilerin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna "İş arıyorum" diye cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mengü, Yıldırım'ın sözleriyle ilgili "Binali Yıldırım’a iş aratan hayat sana bana neler etmez" ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte ilk olarak down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti.

Binali Yıldırım, kendisine “Ne iş yapıyorsun?” diye soran anaokulu öğrencisine “İş arıyorum” cevabını verdiBinali Yıldırım, kendisine “Ne iş yapıyorsun?” diye soran anaokulu öğrencisine “İş arıyorum” cevabını verdi

Sempati Sosyal Tesislerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara hediyeler verdi. Bir süre anaokulu minikleriyle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin “ne iş yapıyorsun” sorusu üzerine, “iş arıyorum” cevabı vermesi ziyarete gelen heyetin gülüşmelerine neden oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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