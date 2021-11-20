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AK Partili Bülent Turan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Böyle helallik olmaz

20.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çıkışıyla ilgili açıklamada bulundu. Turan, "Böyle helallik olmaz. İnsanlar kat sayıdan, başörtüsünden, 28 Şubat yıllardaki bir sürü sıkıntıdan dolayı çok büyük bedeller ödediler. Onları görmeyeceksiniz, şimdi 'helallik istiyorum' diyeceksiniz. Önce özür dileyecekler, af dileyecekler, hatta bu işi yapan darbecilerde olduğu gibi, 28 Şubat’ta darbe yapanlar gibi yargılanacaklar" dedi.

AK Partili Bülent Turan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Böyle helallik olmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğuna çıkacağım' açıklamasını değerlendirdi. Turan, "Helalleşme ifadesi çok kıymetli bir ifade. Biz hakkı, hukuku, helalliği bilen insanız. İsteriz ki, kim kimi kırmış ise ondan özür dilesin, helallik dilesin. 2 kişi arasında kavga olur, tartışma olur, helallik olur. Ama zalim ile zulmedilen arasında, mazlum arasında helallik olmaz; hesap sorulur. Örnek veriyor 'ikna odalarındaki kızlarımızdan özür dileyeceğiz' diyor. Kızla senin bir ortak yapın, bir karşılıklı tartışman olmadı ki, sen zulüm ettin, o mazlum oldu. Bu helallik olmaz, bunun hesabının sorulması lazım. O kıza zulüm eden yapının özür dilemesi gerekir, af dilemesi gerekir. Daha düne kadar ikna odaları mucidi CHP genel başkan yardımcısı değil miydi? Daha düne kadar 28 Şubat’ın mimarları kendi partisinde siyaset yapmadı mı? Hangisinden özür diledi, hangisinden geri adım attı. Hangisi ile hesaplaştı ki helallik diliyor" dedi.

'ÖNCE ÖZÜR DİLEYECEKLER'

Turan, helallik meselesinin iki denge arasında olacağına vurgu yaparak, "Biri zulüm ettiğinde, biri mazlum olduğunda helallik olmaz. Sen bana her türlü zulmü yapacaksın, 2 gün sonra özür yok, af yok, hesap yok; diyeceksin ki 'hakkını helal et.' Böyle helallik olmaz. İnsanlar kat sayıdan, başörtüsünden, 28 Şubat yıllardaki bir sürü sıkıntıdan dolayı çok büyük bedeller ödediler. Onları görmeyeceksiniz, şimdi 'helallik istiyorum' diyeceksiniz. Önce özür diyecekler, af dileyecekler, hatta bu işi yapanlar darbecilerde olduğu gibi, 28 Şubat’ta darbe yapanlar gibi yargılanacaklar, sonra belki insanlar helal edecekler ya da etmeyecekler. Zalim ile mazlum arasında helallik olmaz. İki denge arasında helallik olur. Kılıçdaroğlu, zulüm ettiği insanlardan özür dilemeli, af dilemeli sonra helallik konusunu açmalıdır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, 'helalleşme' çıkışına partisi CHP'den de tepki geldiğini kaydeden Turan, "Dersim meselesi çok tartışılan bir konu, bunu gündeme getirmedi mesela. Aynı şekilde benzer konular var. Bunlar anlık, haftalık çalışmalar. Seçim kampanyasına dönük adımlar. Ne helallik ile ilgili bir samimiyetleri var, ne hesapla ilgili bir samimiyetleri var. Günlük adım atan ucuz siyaset tarzı bunlar" değerlendirmesinde bulundu.

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'İYİ PARTİ'NİN AYIBI DAHA BÜYÜK'

Turan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili İYİ Parti'nin duruşunun çok daha büyük ayıp olduğunu söyledi. Turan, "Ben Lütfü Türkkan'ın yapmış olduğu ayıbın çok daha ötesinde bir ayıbın, İYİ Parti’nin kurumsal duruş göstermemesinde görüyorum. Lütfü Bey’in yaptığı çok büyük bir ayıp; ama kurumsal olarak disipline verilmemiş olması, bu konunun kabul edilmediğini söylememiş olmaları çok daha büyük bir ayıp. Lütfü Türkkan'ın ayıbı birse, kurumsal duruş sergilemeyen İYİ Parti’nin ayıbı ikidir, daha büyüktür. İsterdik ki, kurumsal yapıyla beraber bu kötü eylem savunulmasın, sahip çıkılmasın, gereği yapılsın" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
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