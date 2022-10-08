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AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemedi

08.10.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Kocaeli'de düzenlenen bir etkinlikte program sonundaki toplu fotoğraf çekimine tepki göstererek katılmadı. Katırcıoğlu'nun toplu fotoğrafa katılmama sebebi ise şehit ailelerine hakaret etmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'la aynı karede yer almak istememesi. Ses getiren olayın ardından Milletvekili Katırcıoğlu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemedi

Kocaeli’de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

AK PARTİLİ VEKİL KATILMADI

Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun katılmaması dikkat çekti. Katırcıoğlu’nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan’ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi. Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu’nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü.

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AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin açıklama yapan Katırcıoğlu, "Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz" dedi.

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"TERBİYEMİZ İZİN VERMEDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Şehit yakınına küfür ettiği için özellikle aynı kareye girmedim. Bu Anadolu toprağını bize vatan yapan her bir şehidimiz bizim önemli değerimizdir. Şehitlerin ailesi bize emanettir. Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Bununla ilgili duruşumuz ve tavrımız nettir. STK ortamı olması sebebiyle orada kavga ortamı oluşsun istemediğim için konuşmak istemedim. Çok ağır şeyler söyleyebilirdim ama bizim siyasi terbiyemiz izin vermedi. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz” dedi.

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Lütfü Türkkan Radiye Sezer Katırcıoğlu ak parti
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