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  4. AK Parti'nin Diyarbakır vekilleri şova devam ediyor! Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Narin'in cenazesinde hatıra fotoğrafı çektirdi

AK Parti'nin Diyarbakır vekilleri şova devam ediyor! Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Narin'in cenazesinde hatıra fotoğrafı çektirdi

09.09.2024 13:42
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Türkiye, günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlıyor. Narin'in cansız bedeni 19. günde bulunmuştu. Herkesi kahreden bu gelişme sonrası dikkat çeken olaylar yaşanıyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var" sözleri tepki çekmişti. Bugün de AK Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Narin'in cenazesi sonrası cami bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye, 8 yaşındaki Narin'e ağlıyor! Talihsiz Narin Güran, 21 Ağustos'ta ortadan kaybolmuş ve o zamandan beri soluksuz şekilde aranıyordu. Günler sonrasında acı haber geldi ve Narin'in cansız bedeni köyün yakınındaki derede çuvalın içinde bulundu. Amca tutuklu, anne, baba ve ağabey ise gözaltında. Narin, bugün toprağa verildi!

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HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cenazede imamın söylediği 'İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız' sözü herkesi düşünmeye itti. Cenazeye katılan AK Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu, cami avlusunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AK Parti'nin bir diğer Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu ise dün katıldığı bir yayında 'Bizim bildiğimiz bazı şeyler var ama maalesef söyleyemiyoruz aile yakınımız dostumuz' demişti. Bu tepki sonrası Ensarioğlu'na tepkiler çığ gibi büyümüştü!

ENSARİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Narin'in günler sonra cansız bedeni bulunmasının ardından AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları dikkat çekmişti.

Ensarioğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekildeydi:

"Tabii, soruşturma da gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü ailede, yani bizim dostlarımız, konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ancak maalesef, minik Narin’in cansız bedenine ulaştıktan sonra onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillere ulaşmak üzereyiz. İnşallah birkaç gün içinde tüm yönleriyle sonuçlanır.

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Dediğim gibi, hem soruşturmanın gizliliği açısından hem de konunun hassasiyeti açısından, bir taraftan aile büyük bir acı yaşarken aile bireyleri ile ilgili yapılan tutuklamalar ve yeni gözaltılar var. Aile bireylerine ait yeni gözaltılar var. Hani bu kadar büyük acıyı yaşayan bir ailenin aile bireylerine ilişkin şüpheler ve gözaltılar var. Yani onları daha fazla yaralayacak somut bir delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından açıklanmadan böyle bir şeyi ifade etmemiz doğru değil.

Tabii aile bir kişiden ibaret değil, yani ailede şüpheli durumda olan veya yarın öbür gün netleşirse belki suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile, bütün aileyi aynı gözle bakmak, aynı şekilde düşünmek doğru değil. Büyük bir aile ama varsa bir suç, herkes suçlu değil. Yani bu böyle.

Aile, yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen tanırız. Gençler hariç, yakın dostluğumuz var."

Ensarioğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada ciddi tepkiye neden olmuştu.

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