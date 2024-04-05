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AK Parti'nin eski il başkanı Aziz Babuşçu'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a sert tepki: Haddinizi aşıyorsunuz!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.04.2024 14:23
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Pazar günü yapılan seçim sonrası AK Parti, kuruluşundan beri ilk kez 2. parti konumuna düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamasında 'Partideki kibir abidelerini temizleyeceğiz, halktan kopuşlara izin vermeyeceğiz' demişti. AK Parti'nin eski İstanbul il başkanı Aziz Babuşçu ise Uçum'u hedef aldı.

AK Parti'nin eski il başkanı Aziz Babuşçu'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a sert tepki: Haddinizi aşıyorsunuz!

Van'da yaşananlarla ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 'Bu oyunu görmeyenlerin sonu ibretliktir' demişti. AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu bugün yaptığı paylaşımla Mehmet Uçum'a tepki gösterdi. 'Milletin Evi'nden millete parmak sallayamazsınız' diyen Babuşçu'nun sözleri kısa sürede gündem oldu.

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UÇUM'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

31 Mart seçimlerinde yaşanan ikincilik ardından Van'da mazbata krizi yaşanması AK Parti'de hareketli günlerin yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un kaleme aldığı yazı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum şu ifadeleri kullandı;

Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi, bunu Devlet çok iyi okudu.

Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir.

Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan “ayaklanma” çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de Toplum da farkında.

Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder.

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"BUNU GÖRMEYENLERİ HALİ İBRETLİKTİR"

Nihayetinde Van konusunda YSK kişinin itirazını kabul etmiş ve hukuki süreç, kişinin lehine sonuçlanmıştır. Ama buna rağmen bu süreç üzerinden halen daha ayaklanma stratejilerinin peşinden koşanların gerçek niyetlerinin demokrasi ve seçmen iradesiyle ilgili olmadığı, Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik saldırı planlarının bir parçası olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu aldatmaya kananların, bu oyunu görmeyenlerin ve kendilerini demokrasi havarisi sayanların hali ise ibretliktir.

"YASAKLI HAKLARIN İADESİ..."

İşin hukukuna gelince Terör Örgütü propagandası suçundan Yargıtayca onanan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yasaklı hakların iadesinin sözkonusu olamayacağını ama bunun nasıl olduğunun da değerlendirileceği de not edilmelidir.

Son söz: İyi niyetli ve hakiki demokrat olan hiç kimse Türkiye’nin 2024 yerel seçimlerinin dünyaya demokrasi dersi verdiğini asla inkar edemez. Van seçiminde YSK kararı bu dersin etkili örneklerinden biridir.

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AZİZ BABUŞÇU'DAN UÇUM'A GÖNDERME

Uçum'un bu ifadelerinin ardından Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'dan sert bir paylaşım geldi. Babuşçu'nun paylaşımı sosyal medyada Uçum'a gönderme olarak yorumlandı.

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"PARMAK SALLAYAMAZSINIZ"

Babuşçu ise ses getiren paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Devlet farkında! Devlet okudu! Not edildi! Kaydedildi! Devlet haddini bildirir!

Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez. Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız! Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz.


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Anahtar Kelimeler:
Aziz Babuşcu Mehmet Uçum
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