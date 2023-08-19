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AK Parti'nin İBB Başkan adayı kim olacak? Tevfik Göksu'dan canlı yayında flaş açıklama!

19.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kimin aday olacağı büyük merak uyandırıyor. CHP cephesinde 'değişim' rüzgarları eserken, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığa üstü kapalı göz kırpan açıklamalarda bulundu. Gözler AK Parti'nin İBB için çıkaracağı adaya çevrilmişken, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş bir adaylık açıklaması geldi!

AK Parti'nin İBB Başkan adayı kim olacak? Tevfik Göksu'dan canlı yayında flaş açıklama!

CHP'de süren 'değişim' tartışmalarının gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'ye başkanlık yapacağı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da İBB'ye aday olacağının sinyallerini veren İmamoğlu, ardından Nevşehir'de adaylığı konusunda 'kesin ve çok önemli' açıklamasında bulunmuştu. Gözler bu olaydan sonra AK Parti'nin İBB için çıkaracağı adaya döndü. tv100 canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, merakla beklenen "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

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"DOĞAL OLARAK İSMİMİZ KONUŞULUYOR"

Göksu "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "AK Parti geleneğinin siyaset anlayışı adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine yaparız. Meseleyi kariyer planlaması olarak değil, dava meselesi olarak görürüz. Üzerimizdeki bir sorumluluktur, sorumluluğun hakkını verip gerisi takdir deyip geçeriz. Ben İstanbul'da 3 dönemdir belediye başkanıyım, AK Parti'nin en yüksek oyuyla seçilen belediye başkanıyım, İBB'de AK Parti'nin vekiliyim. Doğal olarak ismimiz konuşuluyor." yanıtını verdi.

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"RAKİPLERİMİZİN NE YAPTIĞINI İNCE SIK ELERİZ"

Özgen'in "Ekrem Beyin olası bir ittifaka girmesi halinde bu seçim sonucunu nasıl şekillendirir?" sorusuna Göksu "Biz AK Parti olarak bugüne kadarki bütün siyasi mücadelemizde elbette rakiplerimizin ne yaptığını ince sık eleriz ama onların ne yaptığından çok kendimiz hangi bulgularla hangi parametrelerle seçime gideceğiz bakarız. Şimdi onlar ittifak yapar mı diye değil kendi argümanlarımızla seçime hazırlanacağız biz buna bakıyoruz." cevabını verdi.

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Ekrem İmamoğlu CHP akp ibb tevfik göksu yerel seçimler

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