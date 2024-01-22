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AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan açıklama: Belediyeciliğimiz 80 ile örnek olacak

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İzmir belediye başkan adayı Hamza Dağ İzmir'in Konak ilçesinde açıklamalarda bulundu. Dağ, İzmir'in kronik sorunlarından kurtulacağını belirterek, "Burada gerçekleştireceğimiz belediyecilik, 80 ilimize örnek olacak. Bu şehri artık marka şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan açıklama: Belediyeciliğimiz 80 ile örnek olacak

Hamza Dağ, sosyal medya platformu X üzerinden canlı yayınladığı basın açıklamasında, Konak Meydan'ında gündeme dair gelişmeler hakkında konuştu.

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"VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Geçmiş dönem belediye başkanlarıyla görüştüğünü ifade eden Dağ, "Bir nevi ellerini öptük, hayır duasını aldık. Tecrübelerinden istifade etmek istediğimizi söyledik. İzmir ile ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Bu 70 günlük süreçte ve 1 Nisan'dan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da onlarla istişareyi sürdüreceğimizi kendilerine ifade ettik. Verimli görüşmeler oldu. Maddelerce rapor sunan başkanlar oldu."

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"BELEDİYECİLİĞİMİZ 80 İLİMİZE ÖRNEK OLACAK"

Dağ daha önce 4 dönem İzmir milletvekili olarak görev yaptığını ifade ederek, "Bu sürede edindiğim tecrübe, belediye başkanı olarak bu şehre çok büyük hizmet edeceğimizin bir kanıtıdır. Bu tecrübeyi İzmir'imize yansıtmaya devam edeceğiz.

İzmir'de polemiklerden yorulunmuş bir süreç görüyorum. Bizi polemiklerin içinde hiçbir zaman göremeyeceksiniz. İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır bir marka haline getieceğiz. Sosyal belediyeciliğimizi 30 ilçemizle beraber İzmir'imize sağlayacağız. Burada gerçekleştireceğimiz belediyecilik, 80 ilimize örnek olacak. Bu şehri artık marka şehir haline getireceğiz." dedi.

"İZMİR KRONİK SORUNLARINDAN KURTULACAK"

İzmir'in kronik sorunlarından kurtulacağını ifade eden Dağ, "İzmir'de zeybeği de hep beraber oynayacağız, halayı da. Bu inançla bu şiarla yola çıktık. Önümüzdeki günlerde projelerimizi de paylaşacağız. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Hamza Dağ ak parti
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