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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim şarkısını paylaştı!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 20:00 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ seçim çalışmalarına başladı. Hamza Dağ sosyal medya hesabından İzmir için hazırlanan seçim şarkısı ve klibini paylaştı. Şarkıda yer alan "Beklemek yok, vakit kaybetmek yok." sözleri de dikkat çekti.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim şarkısını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu açıklamıştı. Parlamentoda 4 dönem İzmir'i temsil eden Hamza Dağ, yerel seçim için mesaisine başladı.

Dağ sosyal medya hesabından "Türkiye’nin gözbebeği güzel İzmiriz" notuyla yaptığı paylaşımla seçim şarkısı da duyurdu. Şarkıda yer alan "Beklemek yok, vakit kaybetmek yok. Şehri baştan donatabiliriz. Biz İzmiriz başarabiliriz" sözleri de dikkat çekti.

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Hamza Dağ, siyasete AK Parti'de başladı. Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Parlamentoda 4 dönem İzmir'i temsil eden Hamza Dağ, yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci İlçesi'nde doğdu.

Simav İmam Hatip Lisesi'ni 1996'da bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de 2000 yılında mezun oldu.

AK Parti'den siyasete giren Hamza Dağ, İzmir İl Gençlik Kolları'nda farklı görevlerde bulundu. 2008'de yapılan 3'üncü Olağan Kongre'de de İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi. 2011 seçimlerinde parlamentoya girdi. 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İzmir'i temsil etti.

Parlamentoda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Hamza Dağ, 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

2014'ten itibaren 3 yıl Seçim İşleri Birimi'nde başkan yardımcılığı yaptı. 2017'den 2021'e kadar da AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Hamza Dağ, 2021'den bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babası.

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İzmir Hamza Dağ
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