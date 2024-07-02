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AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampı sona erdi

02.07.2024 14:26
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AK Parti'de değişim tartışmalarının yaşandığı son günlerde Ankara kulislerinde merakla beklenen Kızılcahamam Kampı bugün son buldu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği yerel yönetimler kampı 3 gün sürdü.

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampı sona erdi

AK Parti'nin 30 Haziran'da Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarının katılımıyla başlayan 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' 2 Temmuz'da sona erdi. Ankara Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen kampta 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'na ek olarak 31 Mart yerel seçim sonuçları, parti çalışmaları, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları üzerinde konuşuldu.

Kampın 2. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına hitap etti. Kampa katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da birer sunum gerçekleştirdi.

Kampın son gününde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde yapılan genel değerlendirmenin ardından; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yaparak kampı sonlandırdı. (DHA) Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kızılcahamam ak parti
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