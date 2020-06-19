AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu! Mustafa Şentop kimdir?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday göstereceklerini açıkladı.

Bostancı'nın açıklamalarından satır başları:

"Bir aday seçimi konusunda arkadaşların çok büyük çoğunluğu sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini belirttiler. Sayın Mustafa Şentop, 2. dönem itibarıyla da bizler tarafından aday olarak iletilecektir.

Aday olarak biz 2 Temmuz tarihi itibarıyla sayın Şentop'u göstereceğiz."

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 1968'de Tekirdağ'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Şentop, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi.

Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.