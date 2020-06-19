HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu! Mustafa Şentop kimdir?

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu! Mustafa Şentop kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Mustafa Şentop, 2. dönem itibarıyla da bizler tarafından aday olarak iletilecektir" dedi.

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu! Mustafa Şentop kimdir?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday göstereceklerini açıkladı.

Bostancı'nın açıklamalarından satır başları:

"Bir aday seçimi konusunda arkadaşların çok büyük çoğunluğu sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini belirttiler. Sayın Mustafa Şentop, 2. dönem itibarıyla da bizler tarafından aday olarak iletilecektir.

Aday olarak biz 2 Temmuz tarihi itibarıyla sayın Şentop'u göstereceğiz."

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 1968'de Tekirdağ'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Şentop, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi.

Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
20 Haziran cumartesi günü nereler açık olacak?20 Haziran cumartesi günü nereler açık olacak?
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Araştırma: Koronavirüsün seyrinde kan grubu rol oynuyor

Araştırma: Koronavirüsün seyrinde kan grubu rol oynuyor

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Diğer Haberler
Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

Bahçeli'den dikkat çeken seçim açıklaması

Bahçeli'den dikkat çeken seçim açıklaması

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

20 Haziran Cumartesi günü marketler ve bakkallar açık olacak mı?

20 Haziran cumartesi günü nereler açık olacak?

Dışişleri Bakanı Çağuşoğlu açıkladı: Yurtdışı seyahatleri başlıyor mu?

Yurtdışı seyahatleri ne zaman başlıyor?

Diyanet'ten flaş 'Hac' açıklaması

Diyanet'ten flaş açıklama! Hac ibadeti yapılamazsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.