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AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti! İstanbul ve Samsun'daki yeni adaylar belli oldu

19.04.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde, İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi.

AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti! İstanbul ve Samsun'daki yeni adaylar belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı.

LİSTEDEKİ ÜÇ İSİM DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AK Parti'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi. İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı. (AA)

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