AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 31 Mart 2019’da bir kez daha sandığa gideceğini anımsatan Yavuz, seçimlerin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu, bu kapsamda milletin bir kez daha yetki vereceğini dile getirdi. AK Parti’nin milletin teveccühünü almak ve beklentilerini karşılamak üzere çok titiz çalışarak uygun listelerle millete gitmeyi bildiğini dile getiren Yavuz, “AK Parti sadece seçim sürecinde değil her dönem hazır olmasıyla biliniyor. Biz her dönem hazır bir partiyiz ama seçim sürecinin yaklaşması sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları üzere çalışmalarımızı hızlandırdık, gece gündüz hummalı bir çalışmanın içerisine bir süredir girmiş bulunuyoruz.” diye konuştu. Tüm birimlerin bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yavuz, “Bütün illeri ilk olarak taradık. İl SKM başkanlarını belirledik, şu anda ilçe SKM yani ilçe seçim koordinasyon merkezi başkanlarımızı belirliyoruz. Yine seçim görevlilerimizi gerek sandık görevlileri gerek seçim kurulu görevlileri ve gerek sonuç alım sistemi görevlilerini revize etmek, güncellemek üzere de yine çalışmalarımızı gösteriyoruz.” dedi.

Büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için genel merkezde başvuruları alacaklarını söyleyen Yavuz, bütün belediye başkanlıkları ve bütün il genel ve belediye meclis üyelerine ilişkin müracaatların bugün itibarıyla başlayacağını ifade etti. Yavuz, belediye başkanlıkları için müracaatların 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 19.00’a kadar devam edeceğini, il genel ve belediye meclis üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00’a kadar başvuruların alınacağını bildirdi. Aday adayı müracaatlarını önceki dönemlerden farklı yaptıklarını aktaran Yavuz, aday adayı bilgilerinin ön başvuru bilgilerini internet ortamından girebileceğine işaret etti. E-MÜRACAAT SİSTEMİ



Ön başvurunun ardından aday adayının ilgili teşkilat birimine gelerek aday formunu ıslak imzalı şekilde teslim edeceğini ifade eden Yavuz, buna “e-Müracaat” denilebileceğini, böylece başvuruların anında sisteme girileceğini dolayısıyla gelecek başvuruların analizlerinin anlık olarak ortaya konulabileceğini belirtti. Yavuz, bu sistemle dosya nakil durumunun söz konusu olmayacağını ve kağıt israfının da ortadan kalkacağını söyledi.

Müracaat yerlerine ilişkin de bilgi veren Yavuz, büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için genel merkeze ve il başkanlıklarına, ilçe ve beldeler içinse il başkanlıklarına müracaatların yapılabileceğini, isteyenlerin ilçe başkanlıklarına da başvurabileceğini ifade etti. İl genel ve belediye meclis üyelikleri için sadece ilçe başkanlıklarına müracaat alınacağını anlatan Yavuz, ön başvuruların “aksecim.akparti.org.tr” adresinden giriş yapılmak suretiyle gerçekleştirileceğini, kesin başvuru için ilçe teşkilatına gelinmek zorunda olduğunu bildirdi. Yavuz, internet üzerinden başvuru yapamayan adayların ilçe teşkilatlarına gelerek burada “e-Müracaat” yöntemine göre işlemlerini yapabileceklerini söyledi. Hafta sonlarını kapsayacak şekilde müracaat almayı sürdüreceklerini belirten Yavuz, başvuruya ilişkin belgelerin bir kısmının “e-Devlet”ten alınabileceğini dile getirdi. Yavuz, kadın ve genç aday adaylarının belirlenen aidatların yarısını, engelli adayların ise ücretin 4’te birini ödeyeceklerini kaydetti.

Mevcut belediye başkanlarının bu dönem adaylık müracaatında bulunmayacaklarını anlatan Yavuz, aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Aralık 2018’i istifaların son günü olarak belirlediğini, kendilerinin 5-12 Kasım arasında müracaatları alacaklarını anımsattı. Bir önceki seçimde büyükşehir belediye başkanlığı için 120, belediye başkanlıkları için 399, ilçe belediye başkanlıkları için 5 bin 50, belde belediye başkanlıkları için 930, il genel meclis üyeliği için bin 634, belediye meclis üyeliği için de 10 bin 939 kişi olmak üzere toplam 19 bin 74 kişinin aday adayı müracaatında bulunduğunu hatırlatan Yavuz, yine bu rakamlara yakın aday adaylığı başvurularının olabileceğini öngördüğünü bildirdi. 3 DÖNEM KURALINA TAKILAN 79 BELEDİYE BAŞKANI



Yavuz, biri büyükşehir, biri il, 59’u ilçe ve 18’i belde belediye başkanı olmak üzere mevcut başkanların 79’unun üç dönem kuralına takıldığını belirterek şöyle devam etti: “Bizim tüzüğümüze göre 3 dönem kuralı var ve bu devam etmektedir ancak daha önceki kongrelerin birinde buna ilişkin bir esneme yapılmış ve tüzükteki bu yetki Merkez Karar Yönetim Kurulu’na aktarılmıştı. Dolayısıyla tüzüğümüzdeki bu yasak devam etmektedir ama MKYK’nin de bunu esnetme hakkı ve yetkisi vardır. Kural bu yasağın devam etmesidir ancak MKYK gerek gördüğünde elbette bunu esnetme hakkına sahiptir ama biz bu kural mümkün olduğu ölçüde uygulansın istemekteyiz.”

Aday adayı müracaatlarının sonrasındaki hafta da teşkilat temayül yoklamasının yapılacağına işaret eden Yavuz, “Burada da bir yenilik ortaya koyduk, ilk kez e-Temayül şeklinde gerçekleştirilecek.” dedi. e-Temayül sistemi öncesindeki temayül yoklamalarının uzun bir süre aldığını, 15 gün sayım yaparak gerçekleştirdiklerini anımsatan Yavuz, yeni sistemle tüm Türkiye’de 1 günde bunun yapılacağını ifade etti. Yavuz, “Saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecek olan teşkilat temayül yoklamalarının hemen ardından saat 16’da kapanır kapanmaz inşallah sonuçlar elektronik ortamda tespit edileceği için Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne düşmüş olacak.” diye konuştu. ZAMAN VE KAĞITTAN TASARRUF EDİLECEK



e-Temayül sistemiyle işlemlerin hızlanacağını ve yaklaşık 3 ton kağıt tasarrufu sağlanacağını belirten Yavuz, zaman ve mesai israfını da önlemiş olacaklarını, geçersiz oy olmayacağını ifade etti. Önemli bir sistem kurguladıklarını belirten Yavuz, illerde kurulan kabinlerdeki bilgisayarlar üzerinden temayül yoklamalarının yapılacağını bildirdi.

Sistemin nasıl işleyeceğini de anlatan Yavuz, genel merkezden giden komisyon başkanı ve üyelerinin kimlik kartları karşılığında manyetik kartları dağıtacağını, bu kartların kişiye değil ilçeye uyarlı olacağını söyledi. Yavuz, kartı alan kişinin istediği kabinde oyunu kullanacağını anlattı. Seçim günü ve sonrasını da kapsayacak şekilde bütün süreçleri takvimlendirdiklerini dile getiren Yavuz, takvimin vakti geldikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. TEMAYÜL YOKLAMASI 18 KASIM’DA



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavuz, bir soru üzerine, milletvekillerinin milletvekilliğinden istifa etmeden müracaatta bulunabileceklerini aktardı. Temayül yoklamasının tarihine ilişkin bir soruya ise Yavuz, “18 Kasım günü yapmayı planlıyoruz. Elbette değişiklik olması mümkündür ama şu anki planlarımızda 18 Kasım olarak geçmiş bulunmaktadır. 18 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi. Mevcut belediye başkanlarının aday adayı başvurusu yapamayacakları hatırlatılarak bu kişilerin temayülde olup olmayacaklarına yönelik bir soru üzerine ise Yavuz, “Yerel seçimlerdeki temayül yoklamaları milletvekilliği sürecindeki gibi çarşaf liste üzerinden gitmediği için onların temayüle girmesi ve girmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Neden? Zaten mevcut belediye başkanlarını soruyoruz, bir anlamda temayüle giriyor.” diye konuştu.

Belediye başkanlığı ile ilgili “Alternatif olarak kimi yazarsınız” diye de yoklamada bir soru sorulacağını söyleyen Yavuz, oy kullanacak kişilerin dilediği kişinin ismini verebileceğini bildirdi. Yavuz, “Belediye başkanlarımız müracaat etmiyor ama temayül yoklamasına katılıyorlar, temayül yoklamasına dahildirler.” dedi. Kendi öngörülerine göre ilçe seçim kurullarına listelerin teslim edilmesinin şubat ayı ortasını bulacağını ifade eden Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kamuoyu nezdinde duyulduğu için söylüyorum, MYK ve MKYK’de yine 3 büyükşehre ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız sordular ve kapalı zarf içinde de MKYK ve MYK üyelerimiz görüşlerini bildirdiler. Dolayısıyla biz zaten sürece çok net bir şekilde başladık, hızlı bir şekilde işliyor ama bu müracaat alımından sonra bu iş daha da hızlanacak. Kişisel tahminim Şubat’ın 15’ini bulmadan fotoğraf ortaya çıkacaktır.” Adaylarla ilgili güvenlik soruşturması olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Yavuz, aday adaylarından istenen belgeleri hatırlatarak “Bir de partinin aday belirlerken işlettiği süreçler ve yaptığı araştırmalar var. O her dönem AK Parti tarafından çok titiz bir şekilde yapılmış bir şeydir, bu dönemde de çok titiz bir şekilde o süreçlerde de gerekli hazırlıklar ve gerekli araştırmalar yapılacaktır.” yanıtını verdi.