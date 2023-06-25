HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AKPM'ye sert tepki! "Utanç verici"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AKPM'ye sert tepki! "Utanç verici"

25.06.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM’de onaylanmasını kınıyoruz." dedi. İşte haberin detayları...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AKPM'ye sert tepki! "Utanç verici"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanan rapora tepki göstererek, "Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz. İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir" dedi.

"RAPORUN AKPM'DE ONAYLANMASINI KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve AKPM'de onaylanan rapora tepki gösterdi.

Eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Çelik, "Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz. İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir. FETÖ tezlerini sıralayan bu raporda Türkiye'ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz. Raporda bahsedilen şekilde ortada 'Gülen hareketi' diye sosyal bir yapı yoktur; bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür." ifadelerini kullandı.

x

"DEMOKRASİ KONUSUNDA PUSULAYI ŞAŞIRDIKLARINI GÖSTERMEKTEDİR"

FETÖ'nün, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Meclis'i, seçilmiş hükümeti ve demokrasiyi hedef alan bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütü 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşımızı katletmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir. Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır. Milletvekilimiz Sayın Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Sayın Zeynep Yıldız'ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşme!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşme!
Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti

En Çok Okunan Haberler

Wanda Nara, Mauro Icardi ile havuza girdi! Instagram yıkıldı

Wanda Nara, Mauro Icardi ile havuza girdi! Instagram yıkıldı

Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

İsyan sonrası Putin'den ilk açıklama! Gözünü oradan ayırmıyor

İsyan sonrası Putin'den ilk açıklama! Gözünü oradan ayırmıyor

Her şey bir anda gelişti! Köpek balığı...

Her şey bir anda gelişti! Köpek balığı...

İcradan satın almışlardı... Arsaya bakmaya gittiler, dehşeti yaşadılar

İcradan satın almışlardı... Arsaya bakmaya gittiler, dehşeti yaşadılar

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.