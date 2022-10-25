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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

25.10.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Cumhuriyet' açıklaması... Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumhuriyet ve demokrasiye vurgu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Sözcü Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

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Ömer Çelik ak parti

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