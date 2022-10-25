AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Cumhuriyet' açıklaması... Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumhuriyet ve demokrasiye vurgu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Sözcü Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı;



Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.





