HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantı koronavirüs sürecinin ardından normalleşme günlerinde yapılan ilk yüz yüze ve Genel Merkezde gerçekleşen MYK toplantısı oldu. Çelik, "Kim aile kavramını kullanıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır. Aile konusu siyaset dışı tutulmalıdır. Siyasi akılla mücadele etmek gerekir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Gerek ulusal siyasette, gerek küresel siyasetteki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Anadolu insanının teşebbüs gücünü daha da artırmak üzere kurulmuş MÜSİAD'ın 30'uncu yılındayız.

Bugün tabi önemli bir gün. Sağlık kahramanlarımızdan hemşirelerimizin günü. Bugün Florence Nightingale'e atıfla kutlanıyor. Kendisinin İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda da görevi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir ülke, resmen itiraf ederek 'yaşlılarımızı koruyamadık' dedi. Bu tespiti haklı kılacak şekilde gerek müdahale, gerek yoğun bakımdaki hazırlıkların virüsten kaynaklandığı söylenen ölümlerde yer tuttuğunu gözlüyoruz.

Adalet, özgürlük için bütün dünyada 'Nefes alamıyorum' sloganları yükseldi. Her türlü ırk din karşısında bu ayrımcılığa karşı olmaktır. Amerikan halkının başlattığı gösterilerde eşitlik talebinin Amerikan demokrasi açısından doğru buluyoruz.

Hem bu ırklığı yapanların mahkum edilmesi gerekiyor. 19. yy mücadelesinde kölelik karşıtları bunu kazansa da bu devam ediyor.

Hem Amerika da hem Avrupa'da tehdit içerideki ırkçılardan yükseliyor.

Bu değişimin olması gerekiyordu ama maalesef ırkçı yükseliş siyasi olarak istismar etmekle büyümesine yol açıldı.

TRT World ekibine bir saldırı oldu. Gazetecilik görevini yapan TRT ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz.

Amerika'daki kamu düzenini yerle bir etmeye çalışan gösterilerin de karşısında olduğumuzu yeniliyoruz. Kamu düzenini bozacak şekilde, insanların evlerini iş yerlerini yağmalayanlara da tamamen karşı olduğumu dile getirmek istiyoruz.

Bir zamanlar büyük bir çöküntünün, vatandaşla duvar olarak tanınan sağlık sistemimizin AK Parti döneminde ne kadar yukarıya taşındığını gösteriyor. Dünyada bunun örnek alınması gerektiğiyle ilgili açık beyanlar ortadayken bazı muhalefet partilerinin ağlama duvarına çevirmesi kendi bilecekleri iştir.

Ortaya konulan siyasi argümanların hepsi çürütülmüştür. En çok saldırdıkları konulardan bir tanesi 4-5 tane köşe yazarının ekonomi ile ilgili sözlerini alıp, alt alta koyup CHP beyanatı gibi okuyorlar.

"BERAT BEY ÜZERİNDEN SÜREKLİ AİLE KONUSU GÜNDEME GETİRİYORLAR"

Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey üzerinden sürekli aile konusu gündeme getiriyorlar.

Hala Anadolu'dan gelen insaları hazmedemeyen, kendi statüko sosyetesini kendisine ayna tutması gerekirken başkalarını aynı kavramlarla suçlayan yapı var.

Aile kavramını kim hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa ahlaksızlıktır.

Partilerimiz ayrı olabilir ama temel ahlak konularında uzlaşabileceğimiz konular vardır. Aile değerleri hepimizin ortak alanıdır. Aile konusu siyaset dışı tutulmalıdır. Zekası yeten aklı yeten çıkar ekonomi konusunda, siyaset konusunda, dış politika konusunda söyleyeceği argümanı söyler.

Bu konuda bir kere daha uyarımı yapıyorum. Bugün şununla ilgili kötü diyorlar şununla kötü diyorlar. Bunların görev yaptığı sürede ne olmuş?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdiErdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan ikinci dalga açıklaması: Tsunami etkisi olur

Korkutan ikinci dalga açıklaması: Tsunami etkisi olur

7 ilde başka bir hastalık patlak verdi!

7 ilde başka bir hastalık patlak verdi!

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Diğer Haberler
AK Partili Şamil Tayyar'dan Doğu Perinçek'e sert tepki

AK Partili Şamil Tayyar'dan Doğu Perinçek'e sert tepki

TBMM'de gerilim! 3 parti vekilleri arasında 'kayyum' tartışması

TBMM'de gerilim! 3 parti vekilleri arasında 'kayyum' tartışması

Son dakika: Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi

Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu, 4 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

4 ay sonra ilk! Beştepe'de başladı

TBMM 48 gün sonra bugün toplanıyor, gündemde kritik konular var

TBMM 48 gün sonra bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile görüştü

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.