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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 18:11 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Salgın bitmiş değil, herkesin dikkatli olması gerekiyor.

Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef maske ve mesafe konusunda bir takım yanlış yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için tedbirler kritik önemdedir.

6 milyondan fazla vatandaşımıza destek sağlandı.

Salgınla mücadelede alınan bütün tedbirlerin toplam tutarı bugün itibariyle 280 milyar liraya ulaşmıştır. Bu süreç dinamik bir süreçtir.

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