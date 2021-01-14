AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları;



"Türkiye'ye çok acı çektirmiş olan başörtüsü yasağı ilkellikler günün dünyasında savunulmaz dediğimiz bir günde maalesef bir eski CHP'li Bakan 28 Şubat mantığını diriltmeye çalışan açıklamalar yaptı. 60 ihtilaliyle ilgili analizlere baktığınızda birileri sürekli 'Demokrat parti şu kararları almasaydı, şu komisyonları kurmasaydı darbe olmazdı' diye... 'DARBECİ SÖYLEM' VURGUSU Bir kere siyasi olarak Demokrat Parti'nin yanlış yaptığını düşünüyorsanız o zaman siyasi mücadeleyi öne çıkarmanız gerekir. Bir takım siyasi kararların neticesinde darbe olmuştur, sanki darbe objektif, yapısal sonuçmuş gibi sunmaya çalışmak aslında en sinsi darbeci mantığıdır. Siyaseti subjektif kararlarla yargılamaya çalışan ama darbe mekaniğine objektif gerçeklik duygusu vermeye çalışan maalesef sinsi bir siyasi değerlendirme. Bu çok uzun yıllar boyunca yapıldı 'Ben darbeye karşıyım ama DP şunları yapmasaydı olmazdı' demek darbeciliktir. Bir Başbakan ve Bakanların asılarak şehit edilmesini savunamayacakları için siyasi hususları dile getirip bunun doğal mantıki sonucu olmaya söylemeye çalışıyorlar. Bu gayri ahlaki bir durumdur.

Eğer karşınızdakilerin yapmış olduğunu siyaseten yanlış olduğunu düşünüyorsanız bunun yolu siyasi mücadeledir. Türkiye'de çok acı işler bu mantığın arkasına saklanarak yapılmıştır. Arkasından bu hastalıklı mantık bir başkasının Erdoğan ancak felaketle işbaşından gider, seçimle gitmez gibisinden acınacak haldeki değerlendirmelere devam etti. KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ Burada esas üzücü olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, sayın Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı demesidir. Bir şeye gayrimeşru olduğu zaman varlığının temelinde meşruiyet olduğu zaman sözde dersiniz. Gayrimeşru yapılar için kullanırsınız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan'da hükümetimize verilmeye başlayan muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti. O zamanki askeri vesayet biz sözde değil özde Cumhurbaşkanı istiyoruz denmişti. Bu yetkiyi size kim verdi? Millete ait yetkiyi herhangi bir kurum, makam kendisine ait kılma şeklinde bir pozisyonu hukuk devletinde nasıl üretebilir? Dersiniz ki şu eylemlerini, şu siyasi yaklaşımlarını beğenmiyorum, bu bir siyasi değerlendirme, mücadele konusudur.

Bu kadar zaman geçtikten sonra bu post modern darbe, ya da muhtıra şeklindeki yaklaşımlar ortadan kalkmıştır diye düşünüyorsunuz, ama sivil siyaseti güçlendirmesi gereken sayın Kılıçdaroğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanını gayrimeşru duruma getirmeye çalışan büyük bir yanlış yapıyor. Benim mensup olduğum siyasi parti, o partiye mensup olanların, oy verenlerin evidir. Türkiye Cumhuriyeti bütün Türk milletinin ortak evi, çatısıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları da böyledir. Orduların başkomutanı olan Cumhurbaşkanı makamına karşı böyle bir şey söylerseniz, bu Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş bir şey olur. Yine ABD'deki yemin tartışmaların benzeri olacak şekilde tutup yemin tartışması açıyorlar. Diyor ki, 'burada tarafsızlığa karşı bir durum var' diye argüman söylüyorlar. Burada sistem değişti. Tarafsızlığın da eski tanımından yeni tanıma geçilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin hiçbir yerini bir başkasından üstün görmemektedir. Böyle bir tartışma açmak tamamen yanlış iş yapmaktır. "DAHA ÖNCE VESAYET PEŞİNDE KOŞUYORLARDI" Siyasi eleştiri yapacaksanız tabii ki yapacaksınız, ama siyasi eleştiri yapmıyorsunuz, alışkanlığınız olan rejim krizi çıkarma, kendinizi millet iradesinin eleği ya da filtresi görme gibisinden bir pozisyona yerleştiriyorsunuz. Bunların sureti haktan gözüküp parlamenter sistemi savunması da göz boyamadır. Daha önce vesayet peşinde koşuyorlardı. Bu herhangi bir tartışma değildir. Biz diyoruz ki, 'meşruiyet seçimlerdedir, hukuk devletinde, milli iradededir' . Siz 'ben hukuk devletinin gereklerini özde ve sözde tartışması açarak tanımam' derseniz. Türkiye'de laikliği de istismar edecek şekilde çok kriz çıkardınız.