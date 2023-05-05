HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik, "TİP ve İYİ Parti acımasızca kullandı" dedi ve ekledi: Sayın Kılıçdaroğlu keşke o zaman söyleseydi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "TİP ve İYİ Parti acımasızca kullandı" dedi ve ekledi: Sayın Kılıçdaroğlu keşke o zaman söyleseydi

05.05.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı Masa'ya tepki gösteren Çelik, "Onların koyduğu modelden Türkiye felç olur." dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ve sonrasındaki tartışmalara değinen Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini eleştiri konusu yapan ilk kimdi? TİP ve İYİ Parti bu argümanı acımasızca kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gün bunu söylemesi lazımdı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "TİP ve İYİ Parti acımasızca kullandı" dedi ve ekledi: Sayın Kılıçdaroğlu keşke o zaman söyleseydi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk ekranlarında katıldığı bir programında önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte haberin detayları...

"SİYASİ PARTİLER KAYBEDER, VATANDAŞ KAYBETMEZ"

"Bizim kazandığımız seçimlerde her zaman, 'Hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek' dedik. Siyasi partiler kaybeder, vatandaş kaybetmez." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sık örnek veriyor. Biz bunu yaşadık, ders kitabı yoktu. Bulamıyorduk. O kitabı annem baştan sona el yazısıyla temize çekti ve ben oradan çalışıp, dersi geçtim. Şimdiki neslin bunu anlaması güç. Daktiloyu bilmesi gerekmez. Herkes içine doğduğu dünyayı başlangıç kabul eder, ondan sonrasına bakar. Siyaset de daha iyisini yaparım iddiasıyla ortaya çıkar. Siyaset geleceği satın aldırma, doğru yönetme sanatıdır."

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN O GÜN BUNU SÖYLEMESİ LAZIMDI"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini eleştiri konusu yapan ilk kimdi?" sorusunu soran Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"TİP ve İYİ Parti bu argümanı acımasızca kullandı. Seçimi kaybedip, kaybetmemenin gerekçesi olarak konumlandırdılar. Bir bakıma burada Alevilik meselesini bir seçim kazanıp kaybetmeme tartışmasının içine indirgeyen son derece saygısızca tavır sergilediler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gün bunu söylemesi lazımdı. Milletvekiliyim ilk defa Meclis'te Kürt ve Alevi meselesi oturumu oluyor. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman genel başkan değil. Benim argümanlarım yasak olmamasına dair. Bir diplomat kökenli grup başkan vekili kalktı. 'Biz istediğimiz köyün adını değiştiririz' dedi. 'Bulgaristan'da da Türk köylerinin adını değiştiriyorlar' diye garip bir şey dedi. Mezhep temelli olaylarıyla ilgili acımasız bir konuşma yaptı o kişi. Bizim arkadaşlarımız bu konulara sayın Kılıçdaroğlu ne diyor diye konuştu. O zaman biz kimlikler özgürleşsin konuşmasının adına bizim grubumuz adına ben yapıyorum. Meşhur bir CHP Grup Başkan Vekili ayağa kalkarak beni protesto ediyor, görüşmeler akamete uğruyor. Burada bu meselenin bu şekilde kaşınması bizim siyasi kültürümüze, tutumumuza ait bir konu değil. Tam tersine bunun mücadelesini vermişiz. Kültür Bakanlığım döneminde ilk organizasyondur Cumhuriyet döneminde Alevi dedelerimizin Kerbela'ya gönderilmesi."

F3

"ÖNERDİKLERİ SİSTEM TÜRKİYE'Yİ FELÇ EDER"

6'lı Masa'ya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onların koyduğu modelden Türkiye felç olur." diyerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı parlamenter sistem tarafından Meclis tarafından seçildiğinde, Başbakan halk tarafından sonra Türkiye enerjisini içeriye harcıyordu. Anayasanın üstünde milli güvenlik siyaset belgesi vardı. Siyaseti felç ediyordu. Hükümetin üstünde de Cumhurbaşkanlığı makamını vesayet makamı olarak kurgulamışlardı. Cumhurbaşkanı olup da vesayet kıskacını kıracak şekilde görev yapanlar oldu. İlk 10 yıl Türkiye'nin gündemi MGK toplantısından MGK toplantısına yaşanıyordu. Karşı tarafın önerdiği 'Hem Cumhurbaşkanını hem Başbakanı halk seçecek' modeli Türkiye'yi felç eder. Denge denetlemeyi farklı kişilerin siyasi parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getiren bir model. Bu devlet içinde devlet mekanizmasıdır."

Çelik, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın söylemi karşısında sessiz kalıyorsunuz, savunma sanayinden bahsedenlere 'savaşa mı gidiyoruz' diyorsunuz. 30 Ağustos törenleri Genelkurmay Başkanı oraya geçiyor, Başbakan tebrik etmek için sıraya giriyor. Bunlar yakın zamanda yaşanmadı mı? Darbelerle örselenmiş, muhtıralarla darmadağın edilmiş devlet hayatı. Burada 7-8 cumhurbaşkanı yardımcısı ortak karar alacak. Peki masadan birisi kalktı. Devlet-millet onun masaya oturmasını bekleyecek. Masadaki 300 milyar dolar buldum diyor, ötekisi bu gerçekçi değil diyor. Bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağım diyor, öteki tamamen karşıyım diyor. Bir tanesi özelleştirme politikalarını savunuyor diğeri bunu ihanet olarak görüyor. Burada bir çerçeve yok ki. Siyaseti bir takım cümleleri alt alta yazmak zannediyorlar. Cihaz bozulduğunda el kitapçığına bakıyorsunuz. 'Aramızda problem çıktı, ortak metne mi bakacağız?' diyecekler. Siyaset belli meselelere dönük duruşunuzun olması lazım."

İlginizi Çekebilir

O dergiye sert tepki: Ders almış olmaları lazımdı

O dergiye sert tepki: Ders almış olmaları lazımdı

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnce'den 14 Mayıs çıkışı: Parlamento ile ilgili bir tehlike görüyorumİnce'den 14 Mayıs çıkışı: Parlamento ile ilgili bir tehlike görüyorum
Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybettiTrabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.