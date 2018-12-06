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AK Parti toplanıyor! Binali Yıldırım istifa edecek

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklanması beklenirken, yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Aralık’tan sonra milletvekillerini gruplar halinde toplayarak, Yıldırım'dan boşalacak koltuğa kimin oturacağını istişare edecek.

AK Parti toplanıyor! Binali Yıldırım istifa edecek

Binali Yıldırım'ın, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının ilan edilmesinin ardından, istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. Yıldırım'ın istifa etmemesi durumunda, milletvekilliği ve Meclis başkanlığı görevini 31 Mart'a kadar sürdürmesi bekleniyor. Ancak, Binali Yıldırım’ın buna sıcak bakmadığı öğrenildi. Yıldırım'ın, adaylığının ilan edilmesinin ardından istifa edeceği belirtildi. Bu durumda Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.

ADAYLIĞI 22 YA DA 23 ARALIKTA İLAN EDİLECEK

Meclis’te 21 Aralık’ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından, Binali Yıldırım’ın adaylığının 22 veya 23 Aralık tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da beklemeden, yeni meclis başkanının kim olacağı konusunu 23 Aralık’tan sonra milletvekilleriyle yapacağı istişare toplantısında değerlendireceği belirtildi. Bu kapsamda Erdoğan ve Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan AK Parti'de, Binali Yıldırım’dan sonra boşalacak Meclis başkanlığı koltuğu için süpriz isimler gündeme gelmeye başladı. Grup Başkanı ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, güçlü adaylar olarak değerlendirildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
önce emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün sonra sandık siyaset yapılsın
Gemiciklerin kaptanı Bilal oğlan mı gelecek yoksa
Benim gözümde halen muhtar dahi olamayacak bir kişidir Erdoğan..16 yılın sonunda millet soğana muhtaç oldu..şimdi o yolları o köprüleri alın müsayit zamanda güle güle kullanın hem geniş hem uzun tam istediğiniz gibi..
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