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AK Parti ve MHP, İstanbul'da kimi aday gösterecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aralık' sonunu işaret etmişti, o tarih netleşti

21.12.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti'de temayül yoklamaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara adayları için aralık ayı sonunu işaret etmişti. Gelen son bilgilere göre adayların açıklanacağı tarih kulislerde netleşti.

AK Parti ve MHP, İstanbul'da kimi aday gösterecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aralık' sonunu işaret etmişti, o tarih netleşti

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti çalışmalarını hızlandırıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birinci derece büyükşehirlerin adaylarıyla ilgili olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayının sonunu işaret etmişti. Kulislerde bu tarih 27 Aralık olarak öne çıktı.

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ADAYLARIN BELİRLENMESİ İÇİN YOĞUN MESAİ

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 şehir için daha temayül yoklaması yaptı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken AK Parti’de başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya’dan gelen teşkilat üyelerine “Kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz” diye sordu. Kapalı zarfta Erdoğan’a iletilen isimler, aday tespit komisyonunda ele alınacak.

30 BÜYÜKŞEHİRDE MHP VE AK PARTİ İŞBİRLİĞİ OLACAK

AK Parti’de MHP ile yapılan komisyon görüşmeleri ise bu hafta devam edecek.

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NTV'nin haberine göre yarın, iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İki partinin 30 büyükşehirde işbirliği yapacağını açıklamıştı.

TARİH BELLİ OLDU

AK Parti’de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere adayların açıklanacağı tarih de netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup konuşmasında adayları açıklaması bekleniyor. Kulislere göre bu tarih 27 Aralık.

Adayların sahaya ineceği tarih de netleşti. Ocak’ta adaylar şehirlerinde kampanyaya başlayacak. Seçim beyannamesinin ise 15 Ocak’ta kamuoyuna Erdoğan tarafından sunulması bekleniyor.

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Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan MHP ak parti
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