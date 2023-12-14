AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken ittifakların atacakları adımlar da merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından seçimlerde izlenecek yol da belli oldu.

30 BÜYÜKŞEHİR ORTAK ADAY

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime gireceği öğrenildi. AK Parti ve MHP arasındaki heyetler arası komisyon görüşmeleri devam ediyor.

3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN KARAR VERİLDİ

Alınan bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor.

CHP’de olan Mersin ve MHP'de olan Manisa Büyükşehir belediyeleri için ise; AK Parti'nin aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor.

MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

BAHÇELİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye’nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi” ifadelerini kullanmıştı.







