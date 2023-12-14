HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

14.12.2023 16:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere aylar kala siyasiler çalışmalarını hızlandırdı. Peş peşe görüşmelerin ardından hangi ilde hangi politika izleneceği de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmelerinin ardından 30 büyükşehirde atılacak adımlar netleşti. 3 büyükşehir için verilen karar ise dikkat çekti.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken ittifakların atacakları adımlar da merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından seçimlerde izlenecek yol da belli oldu.

a1

30 BÜYÜKŞEHİR ORTAK ADAY

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime gireceği öğrenildi. AK Parti ve MHP arasındaki heyetler arası komisyon görüşmeleri devam ediyor.

a2

3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN KARAR VERİLDİ

Alınan bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor.

CHP’de olan Mersin ve MHP'de olan Manisa Büyükşehir belediyeleri için ise; AK Parti'nin aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor.

MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

a3

BAHÇELİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye’nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi” ifadelerini kullanmıştı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdiDilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Çocukları bekleyen o tehdit! Vakalar artıyorÇocukları bekleyen o tehdit! Vakalar artıyor
A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu yayındaA101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu yayında
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Manisa Adana Mersin MHP ak parti
En Çok Okunan Haberler
Olaylar koridorlarda da sürmüş! Faruk Koca'nın hakaretleri ortaya çıktı

Olaylar koridorlarda da sürmüş! Faruk Koca'nın hakaretleri ortaya çıktı

Bireysel kredileri hedef aldı: 'Zamanı gelmiştir'

Bireysel kredileri hedef aldı: 'Zamanı gelmiştir'

İsrailli yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler!

İsrailli yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler!

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi açıklaması

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi açıklaması

Hem savcıyı hem kendisini yaktı, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

Hem savcıyı hem kendisini yaktı, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.