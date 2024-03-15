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AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" düzenliyor!

15.03.2024 23:55
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" düzenliyor!

AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" düzenliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından duyurdu.

Kabaktepe, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kabaktepe, paylaşımında mitingin 24 Mart Pazar günü 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı bilgisine de yer verdi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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