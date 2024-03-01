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AK Parti YSK'ya itiraz etti! BBP'nin o ilçelerdeki adaylarının adaylığı düşürüldü

01.03.2024 23:39
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Denizli’nin Baklan ve Bozkurt ilçelerinde AK Parti'nin itirazları sonrasında Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) belediye başkan adayları Nasuh Altuntaş ve Hamdi Cin'in adaylıkları YSK tarafından düşürüldü. Altuntaş ve Cin'in AK Parti'nin temayül yoklamasına katıldıkları ancak aday gösterilmedikleri için BBP'den aday oldukları ortaya çıktı.

AK Parti YSK'ya itiraz etti! BBP'nin o ilçelerdeki adaylarının adaylığı düşürüldü

AK Parti Bozkurt İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına katılan isimlerden olan Hamdi Cin, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek BBP Baklan Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti Baklan İlçe Başkanlığı, Baklan İlçe Seçim Kurulu’na bu adaylıkla ilgili olarak itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, bu itirazı haklı bulunca, BBP konuyu İl Seçim Kurulu’na taşıdı. AK Parti'nin itirazını ret eden İl Seçim Kurulu, Hamdi Cin'in adaylığının geçerli olduğuna hükmetti.

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Yaşanan bu gelişmenin ardından AK Parti’nin talebi üzerine durumu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Hamdi Cin'in adaylığını düşürdü. YSK, İl Seçim Kurulu’nun kararını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesi ile kaldırarak Cin'in adaylığının düşürülmesi yönünde karar verdi.

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BAKLAN İLÇESİNDE DE AYNI İTİRAZ YAPILDI

YSK, benzer bir itirazın bulunduğu Baklan ilçesinde de BBP Belediye Başkan Adayı Nasuh Nasuh Altuntaş'ın adaylığını düşürmüştü.

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AK Parti Baklan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına katılan isimlerden olan Nasuh Altuntaş, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek BBP Baklan Belediye Başkan Adayı olduğu ortaya çıkmıştı. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli ak parti
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