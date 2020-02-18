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AK Partili Çelik'ten 'darbe' söylentileriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni darbe girişimi iddialarına ilişkin "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır" açıklamasını yaptı.

AK Partili Çelik'ten 'darbe' söylentileriyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleriyle buluşma sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'deki İş Bankası hisseleriyle ilgili, "Atatürk'ün vasiyetine uyulmadı. Atatürk hepimizin ortak değeri. Atatürk'e ait her değeri devlet değerlendirmeli" açıklamasını yaptı.

Yeni darbe girişimi iddialarına ilişkin Çelik "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." derken Türk heyetinin Moskova'daki temaslarıyla ilgili ise "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Ömer Çelik İş Bankası

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