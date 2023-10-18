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AK Partili Çelik'ten sert tepki: Modern tarihin en büyük katliamı

18.10.2023 16:36 | Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Dünyayı sarsan hastane katliamıyla ilgili konuşan Çelik, "Modern tarihin en büyük katliamını bütün gücümüzle lanetliyoruz." dedi.

AK Partili Çelik'ten sert tepki: Modern tarihin en büyük katliamı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Skandal olay bütün dünyada tepki çekerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biridir. Hayatını kaybeden şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu çerçevede ulusal yas ilan edilecektir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. Bir kere daha bu saldırıyı lanetliyoruz.

  • Maalesef ABD'nin ve bazı batı ülkelerinin ilk yaptıkları eylem bölgeye savaş gemileri ve uçak gemileri göndermek olmuştur. Bunun ilk andan itibaren çatışmalar oluşturacağını görmezden geliyorlar. ABD'nin bu olaylar başladığından beri diplomatik bir perspektif ortaya koyamadığı görülmektedir. Blinken'ın İsrail'e giderek 'Burada Yahudi olarak bulunuyorum' demesi dini çatışmaları körüklemeye yönelik olarak değerlendirilmiştir.

"FÜZE İSRAİL TARAFINDAN ATILDI"

  • İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları ve çocukları yok etme hakkı mıdır? Nitekim dün atılan ve hastaneyi vuran füzenin Hamas tarafından atıldığı söylendi. Halbuki bütün uzmanlar tarafından açıkça ortaya konuyor ki bu füze İsrail tarafından hastane hedef alınarak vurulmuştur. Gazze'de günlerdir küçücük bir bölgede milyonlarca insanın bu bombalamaları tabi tutulmasının karşısında uluslararası kurumlar sadece seyirci pozisyonundadır.

"KİMSENİN BUNU DEME YETKİSİ YOK"

  • Olaylar daha yeni başladığında Netanyahu çıktı 'Orta Doğu'da haritayı değiştireceğiz' dedi. Demek ki burada savunmadan değil bölgeyi daha büyük ateşe atacak bir takım politik planların hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bazıları çıkmış 'Erdoğan veya Türkiye tarafını seçsin' diyor. Türkiye egemen bir ülke olarak kendi kararını kendi verir. Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın tarafı ve bellidir. İnsani tavır ve barıştan yanayız. Kimsenin Türkiye'ye tarafını seç deme yetkisi yoktur.

  • Bir an evvel Gazze'deki bombaların sona ermesi için herkes sorumluluk almalıdır. Gazze'ye kara harekatına, herkesin karşı çıkması gerekir. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir anlayış asla kabul edilemez. Başka vahim sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İşgalin sona ermesinden başka bir çare yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti

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