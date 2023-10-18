AK Partili Çelik'ten sert tepki: Modern tarihin en büyük katliamı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Skandal olay bütün dünyada tepki çekerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biridir. Hayatını kaybeden şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu çerçevede ulusal yas ilan edilecektir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. Bir kere daha bu saldırıyı lanetliyoruz.
Olaylar daha yeni başladığında Netanyahu çıktı 'Orta Doğu'da haritayı değiştireceğiz' dedi. Demek ki burada savunmadan değil bölgeyi daha büyük ateşe atacak bir takım politik planların hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bazıları çıkmış 'Erdoğan veya Türkiye tarafını seçsin' diyor. Türkiye egemen bir ülke olarak kendi kararını kendi verir. Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın tarafı ve bellidir. İnsani tavır ve barıştan yanayız. Kimsenin Türkiye'ye tarafını seç deme yetkisi yoktur.
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