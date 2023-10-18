AK Partili Çelik'ten sert tepki: Modern tarihin en büyük katliamı

Olaylar daha yeni başladığında Netanyahu çıktı 'Orta Doğu'da haritayı değiştireceğiz' dedi. Demek ki burada savunmadan değil bölgeyi daha büyük ateşe atacak bir takım politik planların hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bazıları çıkmış 'Erdoğan veya Türkiye tarafını seçsin' diyor. Türkiye egemen bir ülke olarak kendi kararını kendi verir. Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın tarafı ve bellidir. İnsani tavır ve barıştan yanayız. Kimsenin Türkiye'ye tarafını seç deme yetkisi yoktur.