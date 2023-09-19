AK Partili Dağ'dan Tunç Soyer'e bir eleştiri daha: Kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor

AK Partili Hamza Dağ'dan, Tunç Soyer'e bir eleştiri daha. Geçtiğimiz günlerde "İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor." ifadelerini kullanan Dağ, son paylaşımında Soyer'in kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi.

Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Terörizm LGBTİ akımına “Emrinizdeyiz” diyen Sn. Tunç Soyer, bugün değerler eğitimini içeren bir çalışmaya nefret diliyle karşı çıkıyor. Ayrıca projeye dair hiçbir bilgisi olmadan kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.

Tamamen gönüllülük esasına bağlı ve veli muvafakatı ile tercihe dayalı bir şekilde ilerleyen ÇEDES Projesi, Değerler Kulübü'ne katılan öğrencilere milli ve manevi değerlerimizin öğretimini ve gençlerin çevre hassasiyetinin artırılmasını kapsamaktadır.

İmamların okullarda ders vereceği bilgisi doğru değildir ve İzmir bu proje için pilot il olarak seçilmemiştir.

Beceriksiz belediye başkanlığı kariyerinizi gizlemek için “Laik Atak” çıkışlarınız beyhude...

Tekrar ediyoruz! İzmir sizden en temel hizmetleri yapmanızı bekliyor. Lütfen bunlara odaklanın.

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Terörizm LGBTİ akımına “Emrinizdeyiz” diyen Sn. Tunç Soyer, bugün değerler eğitimini içeren bir çalışmaya nefret diliyle karşı çıkıyor. Ayrıca projeye dair hiçbir bilgisi olmadan kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.



Tamamen gönüllülük esasına bağlı ve… https://t.co/yP6JaXzhkB — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 19, 2023



