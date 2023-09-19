HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Dağ'dan Tunç Soyer'e bir eleştiri daha: Kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor

AK Partili Dağ'dan Tunç Soyer'e bir eleştiri daha: Kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor

19.09.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirerek, "Sosyal Terörizm LGBTİ akımına 'Emrinizdeyiz' diyen Sn. Tunç Soyer, bugün değerler eğitimini içeren bir çalışmaya nefret diliyle karşı çıkıyor. Ayrıca projeye dair hiçbir bilgisi olmadan kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AK Partili Dağ'dan Tunç Soyer'e bir eleştiri daha: Kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor

AK Partili Hamza Dağ'dan, Tunç Soyer'e bir eleştiri daha. Geçtiğimiz günlerde "İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor." ifadelerini kullanan Dağ, son paylaşımında Soyer'in kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi.

thumbs_b_c_ba0a4f56c77c62b37f87ab8bdb79a7d9

Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Terörizm LGBTİ akımına “Emrinizdeyiz” diyen Sn. Tunç Soyer, bugün değerler eğitimini içeren bir çalışmaya nefret diliyle karşı çıkıyor. Ayrıca projeye dair hiçbir bilgisi olmadan kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.

Tamamen gönüllülük esasına bağlı ve veli muvafakatı ile tercihe dayalı bir şekilde ilerleyen ÇEDES Projesi, Değerler Kulübü'ne katılan öğrencilere milli ve manevi değerlerimizin öğretimini ve gençlerin çevre hassasiyetinin artırılmasını kapsamaktadır.

İmamların okullarda ders vereceği bilgisi doğru değildir ve İzmir bu proje için pilot il olarak seçilmemiştir.

Beceriksiz belediye başkanlığı kariyerinizi gizlemek için “Laik Atak” çıkışlarınız beyhude...

Tekrar ediyoruz! İzmir sizden en temel hizmetleri yapmanızı bekliyor. Lütfen bunlara odaklanın.

Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi masaj salonunu bastı! O anları anlattıEşi masaj salonunu bastı! O anları anlattı
42 yıl önce düşmüştü! Yeniden inceleniyor: "Oldukça kıymetli"42 yıl önce düşmüştü! Yeniden inceleniyor: "Oldukça kıymetli"
'Kargonuzu almadınız' diyerek dolandırdılar! Aralarında avukat da var'Kargonuzu almadınız' diyerek dolandırdılar! Aralarında avukat da var
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.