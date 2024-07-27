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  4. AK Partili eski Belediye Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Aracıyla giderken... Yakınları sinir krizi geçirdi

AK Partili eski Belediye Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Aracıyla giderken... Yakınları sinir krizi geçirdi

27.07.2024 15:48
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Sakarya’nın eski Ferizli İlçe Belediye Başkanı 65 yaşındaki Ahmet Soğuk otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Soğuk, AK Parti'den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Olay sonrası durumu haber alan Soğuk'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Sakarya'da Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ferizli’de, AK Parti’den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, Karadiken Mahallesi’ndeki evine gitmek için sabah saatlerinde otomobiliyle ilçe merkezinden yola çıktı.

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AA-20240727-35246176-35246170-SAKARYADA_ESKI_FERIZLI_BELEDIYE_BASKANI_AHMET_SOGUK_UGRADIGI_SILAHLI_SALDIRIDA_OLDURULDU

Soğuk, Çark Deresi Köprüsü’nü geçtikten sonra evinin yakınlarına geldiğinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

AA-20240727-35246176-35246171-SAKARYADA_ESKI_FERIZLI_BELEDIYE_BASKANI_AHMET_SOGUK_UGRADIGI_SILAHLI_SALDIRIDA_OLDURULDU

Saldırıda yaralanan Ahmet Soğuk’un kontrolünü yitirdiği otomobil, fındık bahçesine uçtu. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alanda duran aracından kendi imkanlarıyla yaralı halde inen Soğuk ardından yere yığıldı.

AA-20240727-35246176-35246172-SAKARYADA_ESKI_FERIZLI_BELEDIYE_BASKANI_AHMET_SOGUK_UGRADIGI_SILAHLI_SALDIRIDA_OLDURULDU

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Soğuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Soğuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ahmet Soğuk’un yakınları büyük üzüntü yaşarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. (DHA/AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı silahlı saldırı ak parti
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