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AK Partili Kesir'den HEDEP'li Koca'ya yanıt geldi! "Kimse sizin kadar bilemez"

01.11.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın AK Parti iktidarına yönelik tepkisine AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kesir'den yanıt geldi. Kesir, yanıtında "Katillerin sırtını sıvazlamayı, onları arkasına almayı da sizin kadar kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

AK Partili Kesir'den HEDEP'li Koca'ya yanıt geldi! "Kimse sizin kadar bilemez"

Perihan Koca'nın TBMM'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmaya Kesir'in tepkisiyle başlayan tartışma iki isim arasında devam ediyor. Son olarak Kesir'den Koca'nın AK Parti iktidarına eleştirilerine Kesir sosyal medyadan yanıt verdi.

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"KATİLLERİ ARKASINA ALMAYI KİMSE SİZİN KADAR BİLEMEZ"

Kesir, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddetle mücadele demişken, gerçekten samimiyseniz, BM raporlarına giren, PKK'nın YPG'nın Kürt, Ezidi kız ve erkek çocuklarına zorla silahlandırma, tecavüz, intihar görünümlü cinayetlerine bugüne kadar ne diyebildiniz? Diyemezsiniz...
Katillerin sırtını sıvazlamayı, onları arkasına almayı da sizin kadar kimse bilemez.

Ayrıca bilmezden geldiğiniz bazı gerçekleri sabırla anlatayım...

1- Anayasanın "kadın erkek eşit haklara sahiptir " ilkesi AK Parti iktidarında geldi...
2- Töre cinayetlerini ağırlaştırılmış suç kapmasına biz aldık.
3- "Kadına karşı şiddeti" suç olarak biz tanımladık. Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçunu da yasalarda biz tanımladık. TCK kapsamına aldık.
4- "Eşit işe eşit ücreti" biz yasalaştırdık."
5- Kadına karşı şiddetle mücadele "kıravat vb indirimi" iyi hal indirimlerini daha geçen yıl kaldırdık.

Ha bu arada yaşınızdan fazla zamandır kadın çalışmaları yapıyorum ben... Tam 39 yıldır hiç bir mağdur kadını sizin yaptığınız gibi kimliğine de göre ayırmadım."

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ak parti

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