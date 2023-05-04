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  4. AK Partili Zengin'le CHP'li Altay seçim çalışmasında karşılaştı! İkili beraber 'Gesi Bağları'nı söyledi

AK Partili Zengin'le CHP'li Altay seçim çalışmasında karşılaştı! İkili beraber 'Gesi Bağları'nı söyledi

04.05.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime sayılı günler kala siyasilerin seçim çalışması hızlandı. AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay seçim çalışmaları için bulundukları Silivri'de karşılaştı. Gençlerin şarkısına beraber eşlik eden vekil adayları bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Partili Zengin'le CHP'li Altay seçim çalışmasında karşılaştı! İkili beraber 'Gesi Bağları'nı söyledi

14 Mayıs'a giderken siyasilerin söylemleri de sertleşmeye başlamıştı. Ancak Silivri'de çekilen görüntülerde AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay'ın şarkı söylediği samimi anlar yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADAN ART ARDA PAYLAŞTILAR

İktidar ve muhalefet partisinin grup başkanvekilleri seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de karşılaştı. Gençlerin şarkı söylediğini gören siyasiler yanlarına oturarak, "Gesi Bağları" türküsünü seslendirdi. AK Partili Zengin bu anları sosyal medya hesabından, "İki grup başkanvekili sahada karşılaşırsa… @enginaltaychp Meclis’ten alışkanlık sokakta da atışmaya devam etmek, seçimlerin demokrasi şölenindendir ve tabii ki biz kazanacağız." notuyla paylaştı.

Zengin'in paylaşımını alıntılayan Altay sosyal medyada hesabından, "Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim. Ne diyelim #Haydi Türkiye'm #Haydi" karşılığını verdi.

Karşılaşmadaki samimi atışmalarına Twitter'dan devam eden vekillerin yanıtları da dikkat çekti. Son olarak Zengin, Altay'ın paylaşımına,"Engin Bey... Biz zaten milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve cankulağıyla dinlemeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Engin Altay Özlem Yılmaz

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