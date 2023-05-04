AK Partili Zengin'le CHP'li Altay seçim çalışmasında karşılaştı! İkili beraber 'Gesi Bağları'nı söyledi

14 Mayıs'a giderken siyasilerin söylemleri de sertleşmeye başlamıştı. Ancak Silivri'de çekilen görüntülerde AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay'ın şarkı söylediği samimi anlar yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADAN ART ARDA PAYLAŞTILAR

İktidar ve muhalefet partisinin grup başkanvekilleri seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de karşılaştı. Gençlerin şarkı söylediğini gören siyasiler yanlarına oturarak, "Gesi Bağları" türküsünü seslendirdi. AK Partili Zengin bu anları sosyal medya hesabından, "İki grup başkanvekili sahada karşılaşırsa… @enginaltaychp Meclis’ten alışkanlık sokakta da atışmaya devam etmek, seçimlerin demokrasi şölenindendir ve tabii ki biz kazanacağız." notuyla paylaştı.

İki grup başkanvekili sahada karşılaşırsa… @enginaltaychp



Meclis’ten alışkanlık sokakta da atışmaya devam etmek, seçimlerin demokrasi şölenindendir…



Ve…

Tabi ki biz kazanacağız ???? #DoğrusuAkParti pic.twitter.com/l1Nm8uZEj9 — Av. Özlem Zengin ???????? (@AvOzlemZengin) May 4, 2023

Zengin'in paylaşımını alıntılayan Altay sosyal medyada hesabından, "Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim. Ne diyelim #Haydi Türkiye'm #Haydi" karşılığını verdi.

Özlem hanım, ( @AvOzlemZengin) ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? ????

Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim.

Ne diyelim ☺️

#Haydi Türkiye'm #Haydi https://t.co/qdUctiqMXp — Engin ALTAY (@enginaltaychp) May 4, 2023

Karşılaşmadaki samimi atışmalarına Twitter'dan devam eden vekillerin yanıtları da dikkat çekti. Son olarak Zengin, Altay'ın paylaşımına,"Engin Bey... Biz zaten milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve cankulağıyla dinlemeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Engin Bey… ????



Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız…



Ve cankulağıyla dinlemeye devam edeceğiz. https://t.co/Jnt8FtvW2u — Av. Özlem Zengin ???????? (@AvOzlemZengin) May 4, 2023



