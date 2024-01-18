AK Partililer linç edip istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

AK Parti bugün 48 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday gösterilenler arasında sürpriz isimler de var. Onlardan biri de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Daha önce AK Parti'de Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cüneyt Yüksel, bu kez de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İSTİFA ETMİŞTİ

Belediyenin bir etkinliğinde AK Partililerin hedefindeki şarkıcı Melek Mosso’yu sahneye çıkaran Cüneyt Yüksel, partilileri tarafından adeta linç edilmiş ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yüksel, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sahneye çıkarıldı.

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme mezunudur.

Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan Cüneyt Yüksel, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilmiştir.

Yaşamı boyunca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.





