HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AK Partililer linç edip istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

AK Partililer linç edip istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 17:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Melek Mosso’yu sahneye çıkardığı için partilileri tarafından linç edilen ve istifa etmek zorunda kalan AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüksel, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İşte detaylar...

AK Partililer linç edip istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

AK Parti bugün 48 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday gösterilenler arasında sürpriz isimler de var. Onlardan biri de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Daha önce AK Parti'de Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cüneyt Yüksel, bu kez de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

02

İSTİFA ETMİŞTİ

Belediyenin bir etkinliğinde AK Partililerin hedefindeki şarkıcı Melek Mosso’yu sahneye çıkaran Cüneyt Yüksel, partilileri tarafından adeta linç edilmiş ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

3d6c8a86-c11a-45cc-b213-f33002a822d2

Yüksel, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sahneye çıkarıldı.

03

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme mezunudur.

Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan Cüneyt Yüksel, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilmiştir.

Yaşamı boyunca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı terörist böyle yakalandıKırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı
Öğrencisine hakaret edip darp etmişti! Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili kararÖğrencisine hakaret edip darp etmişti! Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili karar
O ülkede filmleri aratmayan soygunO ülkede filmleri aratmayan soygun
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Cüneyt Yüksel Melek Mosso ak parti
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 10 ismin üstünü çizdi! Aday gösterilmediler

Erdoğan 10 ismin üstünü çizdi! Aday gösterilmediler

AK Parti'nin belediye başkanı aday listesi! 48'i daha açıklandı

AK Parti'nin belediye başkanı aday listesi! 48'i daha açıklandı

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

AK Partililer istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

AK Partililer istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.