AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, projelerini anlattı

Deniz Köken, ilçenin otopark sorunu olduğunu belirterek, "Her bina kendi otoparkına sahip olmalı. Ama biz mahallelerde bulabilirsek okul bahçelerinin altına, bulamazsak parkların altında mutlaka gücümüz ölçüsünde otoparkla buluşturacağız." dedi.

- Millet Bahçesi

İlçeye bir millet bahçesi kazandırılacağını da söyleyen Köken, şu bilgileri verdi:

"Eyüpsultan'da etaplar şeklinde planlanan Millet Bahçesi’nin ilk etabı, toplam 1 milyon 680 bin metrekarelik bir alanda kurulacak. Akademi, bölgesel istihdam ve kalkınmanın anahtarı olacak. Teknoloji Deneyimleme Merkezi, sadece çocukların ve gençlerin değil, yediden yetmişe her kesimin ilgi odağı olacak. Gençlerimizi spor ve kültürle buluşturuyoruz. Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri ve geleceğe sağlıklı yarınlara kavuşacakları her türlü donanıma sahip olacak. Sosyal belediyeciliğin öncelikli sorumluluğu, toplumsal huzur ve dayanışmanın kurumsallaşmasıdır. Bireyin öncelikle kendisine, yakın çevresine ve topluma zarar veren etkilerini sosyal rehabilitasyon hizmetlerimizle azaltacağız. Bu çerçevede Eyüpsultan’da açacağımız Madde Bağımlılığı Destek Merkezi çözümün ilk adımı olacak. Madde bağımlılığının rehabilitasyonuna ilişkin çağdaş donanım ve mimari anlayışa sahip merkezimiz umutlu yarınların adresi olacak."