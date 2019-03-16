AK Parti'nin Zeytinburnu mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülke yol geçen hanı değil, kanuna, hukuka uyacaksın. Tayyip Erdoğan bir genel başkan olarak bütün toplantılarını nasıl hukuk içinde yapıyorsa, kanunla yapıyorsa sen de öyle yapacaksın Bay Kemal." dedi.

Partisinin Zeytinburnu mitinginde, vatandaşlara 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki olaylara ilişkin çeşitli videolar izleten Erdoğan, "Bayrağımızı yakanlar, ezanımıza maalesef düdüklerle aykırı hareket edenler, attıkları tweetlerle 'Mecbur muyuz biz sizin ezanınızı dinlemeye?' diyenler, mecbur olmayabilirsin ama protesto etme hakkın da yok." dedi.

"Dünya Kadınlar Günü için beyler Taksim'e çıkıyorlar. İzin var mı? Yok. Bildiri var mı? Yok." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul Valisine soruyorum, o olayın olduğu anda, 'Bunların müracaatı var mı?' Yok. Türkiye bir hukuk devletidir, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu vardır. Bir toplantı, bir yürüyüş nasıl yapılacak bunlar hukukta bellidir. Eğer buna uymazsanız size idare 'Oralarda buyrun yapın.' demez. Niye? Kamu düzeni denilen bir şey var. En hareketli yer olan İstiklal Caddesi'nde, Taksim Meydanı'nda siz bunu yapamazsınız. Bu ülke yol geçen hanı değil, kanuna, hukuka uyacaksın. Tayyip Erdoğan bir genel başkan olarak bütün toplantılarını nasıl hukuk içinde yapıyorsa, kanunla yapıyorsa sen de öyle yapacaksın Bay Kemal. Senin il başkanın oraya geliyor hiç dinlediği filan yok. Ne diyor parti sözcüsü? 'Onlar polise karşı yaptılar bu düdük çalma işini.' Siz kimi uyutuyorsunuz, kimi aldatacaksınız? Gerekli olan müdahale yapıldı ve o gösteriye müsaade edilmedi."