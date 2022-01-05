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Ak sakallı dede zor anlar yaşattı! Komando beresi ve kamuflaj paltosuyla çıktı: Ölmeye ve savaşa hazırım

05.01.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde üniversiteye ait spor ve sağlık tesisleri yapılacak olan alandaki kaçak yapıların yıkımı sırasında ak sakallı bir dede, evin çatısına çıkarak ekiplere zor anlar yaşattı. Komando beresi ve kamuflaj paltosuyla ölmeye ve savaşa hazır olduğunu belirten adam, mutfak tüpü ve elinde bıçakla ekiplerin karşısına çıktı. Polisler ise adamı ikna etmekte güçlük yaşadı.

Ak sakallı dede zor anlar yaşattı! Komando beresi ve kamuflaj paltosuyla çıktı: Ölmeye ve savaşa hazırım

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından Cikcilli Mahallesinde yapımı düşünülen 875 dönüm alan üzerine toplam 85 bin 500 metrekare taban oturumu ve 267 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak olan sağlık ve spor tesisleri alanında kaçak yapıların yıkımına başlandı. Üniversite tarafından ormandan kiralanan alanda evi bulunan 65 yaşındaki Ali İhsan Yüksel, yıkım ekiplerine zor anlar yaşattı.

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"ÖLMEYE VE SAVAŞA HAZIRIM"

Yüksel, komando beresini takıp kamuflaj paltosunu giyerek ölmeye ve savaşa hazır olduğunu söyledi. Mahkeme kararı ile olay yerine giden ekiplerin tüm girişimlerine rağmen ak sakallı dede evini terk etmeyince, polisler müdahale etmek zorunda kaldı.

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1 katlı evin terasına çıkan dede, yanına aldığı mutfak tüpünü ateşe verdi ve elindeki bıçakla polislere yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI DEVREYE GİRDİ

Devreye giren Alanya Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, yaşlı adamla konuşarak, mutfak tüpünü söndürmesi konusunda ikna etti. O esnada terasa çıkan çevik kuvvet ekiplerini fark eden yaşlı adam, elinde bulunan ekmek bıçağını boğazına dayadı ve terası boşaltmamaları halinde kendisine zarar vereceğini söyledi.

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Emniyet amiri bir kez daha devreye girerek yaşlı adamla konuşmaya başladı. O esnada evin arka tarafından terasa çıkan iki polis, yaşlı adamın arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdiler. Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, yaşlı adamın yanına giderek kendisine sarıldı ve sakinleştirdi.

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İKİ MEZAR YAPTIRMIŞ

Bölgede bulunan yıkım ekipleri ise ilk olarak evin içinde bulunan eşyaları dışarı çıkarttı ve yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım sırasında yaşlı adamın evinin bahçesine eşi ve kendisine ait iki mezar yaptırdığı gözlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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