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  4. Akademisyen Aylin Sözer’i vahşice öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Akademisyen Aylin Sözer’i vahşice öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

21.12.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız hakkında karar verildi. Ayyıldız ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BENİ İDAM EDİN"

Sözer'in öldürülmesiyle ilgili görülen davanın son duruşmasında sanık Kemal Ayyıldız, “Benim Aylin Sözer’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatı orada oturuyor, alacağının derdine düşüyor. Avukatımın azledilmesini istiyorum. Gidin, araştırın bulacaksınız. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim. Benim burada elim kolum bağlı. Kendimi kanıtlayacak bir şey bulamıyorum. O binayı düzgün araştırın. Benim binaya giriş saatim belli, rahmetlinin ölüm saati belli. Yaptıklarımın hepsini çocuklarımı korumak için yaptım” dedi.

Aylin Sözer'i vahşice öldürmüştü! 'İdam etmezseniz ben intihar edeceğim' Aylin Sözer'i vahşice öldürmüştü! 'İdam etmezseniz ben intihar edeceğim'


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