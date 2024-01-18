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  4. Akaryakıt tankeri devrildi! Karayolu çift yönlü araç trafiğine kapandı

Akaryakıt tankeri devrildi! Karayolu çift yönlü araç trafiğine kapandı

18.01.2024 21:00 | Son Güncelleme:
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Çorum'da, kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrildiği kazada sürücü yaralandı, karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı.

Akaryakıt tankeri devrildi! Karayolu çift yönlü araç trafiğine kapandı

Çorum'da, kontrolden çıkan akaryakıt tankeri devrildi. Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Ankara karayolu Arifegazili köyü mevkisinde meydana geldi. Göksel Acar yönetimindeki akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi.

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Kazada sürücü yaralanırken, devrilen tanker nedeniyle Çorum- Ankara ve Çorum- Samsun karayolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ve belediye ekipleri de yol temizleme çalışması başlattı. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Çorum Tanker kaza
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