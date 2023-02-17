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Akasya Acıbadem AVM çalışma saatleri nedir? Akasya Acıbadem AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.02.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Acıbadem’de 2014 yılından beri hizmet vermekte olan Akasya Acıbadem AVM, yeme içime alanlarından farklı sektörlerden ürünler sunan mağazaları bünyesinde barındıran bir alışveriş merkezidir. Dünya genelinde en bilinen markalara ev sahipliği yapmakta ve belli çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. İstanbul'da hizmet veren ve çalışma saatleri arasında çeşitli imkânlar sunan Akasya Acıbadem AVM saat kaça kadar açık?

Akasya Acıbadem AVM çalışma saatleri nedir? Akasya Acıbadem AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İsmini bulunduğu ilçeden alan Akasya Acıbadem AVM, birçok alanda ürünler sunan mağazalar dışında sinema salonları, farklı ülkelerin lezzetlerinin sunulduğu yeme içme alanları, çocuklara özel etkinliklerin yapıldığı özel alanlar ile de bilinmektedir. Gerek duyulduğu takdirde birinci katta yer alan Easy Point noktasından yönlendirme alınabilir. Akasya Acıbadem AVM’de ayrıca özel günlere yönelik etkinlikler, kampanyalar ve indirimler de yapılmaktadır. Yeme içme kısımlarında farklı katlara yayılmış olan mekânlarda çeşitli ülkelerin mutfaklarından ürünler yer alır.

Akasya Acıbadem AVM saat kaçta açılıyor?

Eğlence merkezleri de bulunan Akasya Acıbadem AVM çalışma saatleri arasında tüm etkinliklerden ve hizmetlerden yararlanmak mümkündür. Çeşitli etkinliklerden alışveriş merkezinin zemin kat, birinci kat, ikinci kat, eksi birinci kat ve eksi ikinci katlarında faydalanılabilmektedir. Anadolu Yakası’nın cazibe merkezi olarak bilinen Akasya Acıbadem AVM, dünyadaki ilk çocuklar ülkesi kabul edilen KidZania’yı da bünyesinde barındırmaktadır. Uluslararası giyim markalarının en ünlü koleksiyonlarının bulunduğu mağazalar da bu alışveriş merkezi kapsamında sunulmaktadır. Danışma ve konsiyerj bölümleri ile konsiyerj ve belboy hizmeti de veren Akasya Acıbadem AVM açılış saati sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Saat 10.00’dan itibaren tüm hizmetlerden yararlanılabilir.

Akasya Acıbadem AVM saat kaçta kapanıyor?

Gün içinde belirli saatlerde hizmet veren ve sabah saat 10.00’da açılan Akasya Acıbadem AVM kapanış saati 22.00’dır. Akasya Acıbadem AVM hafta sonu çalışma saatleri hafta içi günler için belirlenen çalışma saatleri ile farklılık göstermemektedir. Alışveriş merkezinin hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi günlerdeki ile aynıdır.
Alışveriş merkezinin belirlenen açılış ve kapanış saatleri arasında tüm mağazalardan, etkinliklerden ve dönemsel kampanyalardan yararlanabilmek mümkündür. Akasya Acıbadem AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati uygulamaları şu şekildedir:

  • Açılış saati: 10.00
  • Kapanış saati: 22.00

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