HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Akdeniz açıklarında İran'a ait konteyner gemisine saldırı

Akdeniz açıklarında İran'a ait konteyner gemisine saldırı

12.03.2021 20:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akdeniz açıklarında İran'a ait konteyner gemisine saldırı

Akdeniz'de patlayıcı maddeyle İran'a ait bir konteyner gemisine saldırı düzenlendi.

Akdeniz'de İran'a ait bir konteyner gemisine saldırı düzenlendi. İran medyası, saldırının düzenlendiği geminin gövdesinde hasar oluştuğunu ifade etti. İran'daki Gemicilik Şirketinin Sözcüsü Ali Giyasiyan, yerel basına yaptığı açıklamada, Avrupa'ya giden bir ticari konteyner gemisine patlayıcı maddeyle terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Patlayıcı madde atılması üzerine gemide çıkan yangının kontrol altına alındığını ancak gövde kısmında hasar oluştuğunu belirten Giyasiyan, gemide bulunan kişilerin ise zarar görmediğini aktardı.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Giyasiyan, " Faillerinin tespit edilmesine yönelik hukuki takibat yapılacaktır"dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Pizzacı kurye teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı!Pizzacı kurye teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
İran

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Memişoğlu'nun son sözleri ortaya çıktı!

Memişoğlu'nun son sözleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

AstraZeneca'dan 'pıhtı riski' açıklaması: Hiç bir kanıt yok

Pizzacı kurye teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı!

Pizzacı kurye teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı!

Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

Yeni bir böcek türüne Başbakan Ardern'in adı verildi

Yeni bir böcek türüne Başbakan Ardern'in adı verildi

Son dakika: Yunanistan'da şiddetli deprem

Komşu 5.2'lik depremle sarsıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.