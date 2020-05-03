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Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Girit adasında dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından adanın güneyinde ve kuzeyinde onlarca deprem meydana geldi. Son olarak sabah 08:54'te Girit açıklarında 4.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'a ait Girit adasının 55 km güneyinde dün saat 15.51'deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 16 saat içinde 50'ye yakın deprem meydana geldiği görüldü. Depremlerin güneyden kuzeye doğru hareket ettiği ve Akdeniz'den Ege ‘ye kaydığı görülürken Midilli Adası ile İzmir açıklarında 2.4-3.5 arasında onlarca deprem yaşandı. Depremlerin bazıları Muğla, Aydın, İzmir sahil kentlerinden hissedildi.

GİRİT YİNE DEPREM İLE UYANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü bilgilerine göre bu sabah 05.08'de Girit adasının bu kez 30 km. derinde meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı vatandaşların balkonlara ve sokaklara çıktıkları belirtildi. Ancak yerel kaynaklar herhangi bir hasar, can veya mal kaybı olmadığını belirtti.

Son deprem ise Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü’nün tespitlerine göre saat 08:54’te Girit açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.

deprem

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