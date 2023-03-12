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Akdeniz’de göçmen teknesi alabora oldu: 30 göçmen kayıp

12.03.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Libya’dan hareket eden ve göçmenleri taşıyan teknenin Orta Akdeniz’de alabora olduğu belirtilerek 30 göçmenin kayıp olduğu aktarıldı.

Akdeniz’de göçmen teknesi alabora oldu: 30 göçmen kayıp

Akdeniz’de göçmenleri taşıyan bir tekne daha alabora oldu. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Libya’dan hareket eden ve göçmenleri taşıyan teknenin Orta Akdeniz’de olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu belirtilerek 30 göçmenin kayıp olduğu, 17 göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

Ticari gemiler ve AB’nin sınır teşkilatı Frontex’in hava desteğiyle kurtarma operasyonlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, iki ticari geminin daha bölgeye doğru ilerlediği belirtildi.

Bir ticaret gemisinin ilk kurtarma girişiminin kötü hava koşulları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Libyalı yetkililerin kurtarmayı gerçekleştirecek imkanlara sahip olmadıkları gerekçesiyle İtalya’dan yardım istediği belirtildi. İtalya ise, alabora olan teknenin kendi Arama ve Kurtarma Bölgesinin (SAR) dışında meydana geldiğini belirterek, bölgedeki ticaret gemilerinden kurtarma çabalarına katılmalarını istedi.

İtalya Sahil Güvenliği dün yaptığı açıklamada, bin 500’den fazla göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

TEKNEDE 47 KİŞİNİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Mediterranea Saving Humans tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İtalya’ya giden teknenin Libya’nın Bingazi kentinin yaklaşık 161 kilometre kuzeybatısında alabora olduğu duyurulmuştu.

Tehlikedeki göçmen gemilerinden gelen aramaları yanıtlayan bir başka yardım kuruluşu olan Alarm Phone ise, yetkilileri ilk olarak dün uyardığını ifade etmiş ve 47 kişiyi taşıyan teknenin acilen kurtarılması gerektiğini vurgulamıştı.
Öte yandan İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında 26 Şubat’ta meydana gelen tekne faciasında 74 göçmen hayatını kaybetmişti. (İHA)

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