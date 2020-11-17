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  4. Akhisar'da korkunç olay! Kocasını silahla vurup 7. kattan atladı

Akhisar'da korkunç olay! Kocasını silahla vurup 7. kattan atladı

17.11.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Akhisar'da korkunç olay! Kocasını silahla vurup 7. kattan atladı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra kendisini 7. kattan boşluğa bırakarak intihar etti.

Olay dün gece Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevin D. (56), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)’yi silahla vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı. Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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