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Akılalmaz gazoz dolandırıcılığı! Değeri 1 milyon 100 bin lira, bir kısmını da satmışlar

30.09.2023 21:01 | Son Güncelleme:
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Denizli'de bir fabrikadan teslim aldığı 1 milyon 100 bin lira değerindeki 27 bin şişe gazozu; kendisine verilen adres yerine başka bir depoya götürüp, bir bölümünü sattığı iddia edilen iki nakliyeci Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Akılalmaz gazoz dolandırıcılığı! Değeri 1 milyon 100 bin lira, bir kısmını da satmışlar

İzmir'de yaşayan iş insanları Muhammet İbili ve Yaşar Güner, Türkiye'de ilk kez doğal gazoz işine girerek yatırım yaptı. Denizli'nin Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren içecek üretim fabrikasıyla anlaşan iki iş insanı mürver çiçeği, karadut ve ballı frambuazlı olmak üzere 3 çeşitten 27 bin adet doğal gazoz üretimi yaptırdı.

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BAŞKA ADRESE GÖTÜRDÜ

Fabrikada üretimi tamamlanan gazozları alıcılarına ulaştırmak isteyen iş insanları İbili ile Güner, gazozların İzmir'e götürülmesi için kamyonla nakliyecilik yapan Yusuf E. (31) ve Ali A. (56) ile anlaştı. Fabrikada üretilen 1 milyon 100 bin lira değerindeki 27 bin şişe gazoz Yusuf E.'nin kullandığı kamyona yüklendi. Ancak iddiaya göre Yusuf E. gazozları İzmir'de kendisine verilen adres yerine başka bir yere götürdü.

BİR BÖLÜMÜNÜ DE SATMIŞLAR

Gazozların adrese ulaşmaması üzerine iş insanları İbili ve Güner, jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında nakliyecilik yapan iki kişinin, gazozları teslim etmesi gereken yere değil, kendi bildikleri yere götürüp, bir bölümünü sattıkları tespit edildi. Operasyon düzenleyen JASAT, Yusuf E. ile Ali A.'yı İzmir'de bir otelde yakalayıp, gözaltına aldı.

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BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Gazozların 3 bin 600 şişelik kısmının satıldığını belirleyen JASAT, geri kalan gazozların bir depoda saklandığını belirledi. JASAT ekibi, kamyonun plakasının sahte olduğunu, gerçek plakaya uydurmak için aracın renginin değiştirildiği de tespit etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Yusuf E. tutuklanırken, Ali A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muhammet İbili, yaptığı açıklamada, doğal gazoz ürününü piyasaya sunmaya hazırlanırken dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ancak Denizli Jandarma ekiplerinin kendilerini mağdur olmaktan kurtardıklarını söyledi. (DHA)

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dolandırıcılık Denizli

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