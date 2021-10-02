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Akılalmaz hırsızlık! Satarken suçüstü yakalandılar

02.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı’nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Akılalmaz hırsızlık! Satarken suçüstü yakalandılar

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evranlı Mezarlığı’nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti.

HURDACIYA SATMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı. Çalınan kapı Nazilli Belediyesi’ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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