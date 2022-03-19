HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akılalmaz olay! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedi, silahıyla dehşet saçtı

Akılalmaz olay! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedi, silahıyla dehşet saçtı

19.03.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Kaldırımda bisiklet süren 23 yaşındaki Ömer Can Kocadon yol kavgası nedeniyle 2 kişiyle tartıştı. "Bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin" diyen saldırganlardan biri belinden çıkardığı tabancayla Kocadon'u bacağından vurdu. Yaşanan dehşet anlarının görüntüleri vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon (23), 'bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin' diyen 2 kişiyle tartıştı. Çıkan tartışmada şüphelilerden biri tabancayla Kocadon'u bacağından vurdu. Kocadon hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

1

ÖNCE TEHDİT, SONRA SALDIRI

Olay, saat 16.30 sıralarında kentin en işlek noktalarından biri olan Neyzen Tevfik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, 'bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin' diyen ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Can Kocadon, polise ihbarda bulunmak için telefonunu çıkardı. Şüphelilerden biri Kocadon'u silah vurmakla tehdit etti. Kocadon, polise ihbarda bulunduğu sırada telefonunu almak isteyen şüphelilerden birine yumruk attı.

2

Diğer saldırgan ise belinden tabancasını çıkarıp Kocadon'u bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Can Kocadon, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kocadon'un Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Belediye eski Başkanı Mehmet Kocadon'un akrabası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından başlatılan araştırma sonucu kaçan 2 şüpheli kısa süre içinde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Ömer Can Kocadon'un silah vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 PazarFeribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar
Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymışUzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış
Eksper tuzağı ile dolandırıcılık! Ortaya çıkan gerçek şoke ettiEksper tuzağı ile dolandırıcılık! Ortaya çıkan gerçek şoke etti
Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldı

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldı

Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi

Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Rusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılar

Rusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.