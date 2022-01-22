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  4. Akılalmaz olay! İrlanda'da maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler

Akılalmaz olay! İrlanda'da maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler

22.01.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay İrlanda'da meydana geldi. Ölen bir kişinin emekli maaşını alabilmek için postaneye götürüldüğü bildirildi. Görevli bir personel destekle ayakta tutulan adamın iyi olup olmadığını sorunca, kimlikleri açıklanmayan 2 kişi, parayı alamadan adamı bırakıp postaneden kaçtı. İşte akılalmaz olayın detayları!

Akılalmaz olay! İrlanda'da maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler

İrlanda'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine göre, bir kişi Carlow kasabasındaki postaneyi arayarak yaşlı birinin maaşını çekmek istediğini söyledi. Görevli ise maaş sahibinin postaneye gelmesi gerektiğini iletti.

Irish Times gazetesinin haberine göre de daha sonra ölen kişi diğer 2 adam tarafından maaşın verildiği gişeye götürüldü.

Grubu gören bir personel destekle ayakta tutulan adamın iyi olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine, kimlikleri açıklanmayan 2 kişi parayı alamadan adamı bırakıp postaneden kaçtı.

Adamın sağlık durumunu kontrol etmek isteyen görevli, söz konusu kişinin ölü olduğunu anladı.

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bir görgü şahidi Independent Ireland gazetesine yaptığı açıklamada, adamın kalp krizi geçirdiğini sandıklarını ifade etti.

Carlow Belediye Başkanı Ken Murnane, "Olanları duyduğumda kesinlikle şok oldum. Birinin böyle bir şey yapacağına inanamıyorum. İnanılması çok güç, şok oldum." diye konuştu.

Polisten yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, otopsi yapılacağı ve sonucun soruşturmanın gidişatını belirleyeceği ifade edildi.

AA

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emekli maaşı İrlanda
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